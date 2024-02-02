مرح وسينما تحت النجوم في «دبي المالي العالمي»

دعا مركز دبي المالي العالمي زواره إلى حضور الفعاليات الختامية للكرنفال العائلي الذي يستضيفه «جيت أفينيو» والتي تستمر حتى الرابع من الشهر الجاري، إذ يوفر الكرنفال أرض عجائب حافلة بالمرح، مع تجارب للأطفال مثل مضمار سباق السيارات والقفز بالحبال، إلى جانب فنون وحِرف يدوية. كما يمكن تذوق أشهى النكهات من عربات المأكولات والمشروبات التي تجوب المكان. علاوة على ذلك، يمكن الاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة تحت أضواء النجوم في «إندكس مول» المتصل بموقع الفعالية في المنطقة D ضمن «جيت أفينيو»، مع فرصة الاستمتاع بالأفلام العائلية الشهيرة مثل: «علاء الدين» و«الحورية الصغيرة» و«ماتيلدا» و«مواطن شجاع».