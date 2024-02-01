سيلين ديون عن مرضها النادر: تعلّمت طريقة التعايش

ستتيح منصة «برايم فيديو» في أكثر من 240 بلداً، فيلماً وثائقياً بعنوان «آي آم: سيلين ديون»، يهدف إلى «توعية» الرأي العام بالمرض الذي تعانيه المغنية الكندية، كما أعلنت «أمازون» أول من أمس.

وقالت سيلين ديون (55 عاماً) المصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض عصبي نادر، في بيان، إنّ «العامين الماضيين شكّلا تحدياً كبيراً لي، بدءاً باكتشاف مرضي وصولاً إلى تعلّمي طريقة التعايش معه من دون أن أسمح له بأن يحدّد من أنا».

وأضافت: «في حين يستمر مسار استئناف مسيرتي الغنائية، أدركت كم افتقدت الغناء ورؤية محبّيني. وخلال فترة غيابي، قررت توثيق هذه المرحلة من حياتي لمحاولة التوعية بهذا المرض غير المعروف بصورة كبيرة ولمساعدة المصابين به».

وأوضحت «أمازون» أنّ العمل الوثائقي من إخراج الأميركية ايرين تايلور وصُوّر على مدى «أكثر من عام». وسيُعلن لاحقاً تاريخ طرحه عبر «برايم فيديو».