صفر مئوية وأمطار رعدية.. مذيعة مصرية تصف على الهواء معاناتها مع الطقس السيئ (فيديو)

حذر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية الدكتور محمود القياتي، من طقس الساعات المقبلة في مصر، مشيرًا إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وأضاف القياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات"، عبر قناة «النهار»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجوية غير مستقرة منذ أمس ومستمرة خلال الأيام المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة بشدة مع ساعات الليل، وتصل لصفر في بعض المناطق مثل سانت كاترين.

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل حاليًا معدلات متوقعة بين 17 و18 درجة مئوية، مشيرًا إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية في محافظات شمال الجمهورية وتساقط لحبات البرد.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظات الوجه البحري والقناة ومناطق في القاهرة الكبرى ستكون الأمطار فيها خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف أن هذا الطقس مستمر حتى الخميس المقبل وفقًا لتوقعات الأرصاد، إذ ستبدأ الحرارة في الارتفاع مرة أخرى مع يوم الجمعة المقبل.