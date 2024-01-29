قتلت رجلاً بـ 108 طعنات وأفلتت من السجن

أبدى أفراد عائلة رجل أمريكي غضبهم تجاه النظام القضائي، بعد صدور حكم بعدم سجن امرأة ارتكبت جريمة، على الرغم من الأدلة الواضحة على أنها طعنت الرجل حتى الموت 108 مرات.

وتم إدانة برين سبيجشر بالقتل غير المتعمد الشهر الماضي، في قضية قتل المحاسب تشاد أوميليا، البالغ من العمر 26 عاماً، وقرر القاضي، أول من أمس، وضعها تحت الإشراف القضائي لعامين بدلاً من السجن، بحجة أنها كانت تعاني من نوبة ذهان ناجمة عن تعاطي المخدرات.

وأشار تقرير لقناة «كاي تي أل ايه» التلفزيونية إلى أن السيدة (32 عاماً) زارت أوميليا في شقته في 27 مايو 2018، للمشاركة في تدخين المخدرات سوياً، ولكن سبيجشر تعرضت لرد فعل سلبي من الماريغوانا، وعانت من اضطراب ذهني ناجم عن القنب، حسبما قالت السلطات.

وخلال تلك النوبة، طعنت سبيجشر أوميليا 108 مرات بثلاث سكاكين مختلفة. كما طعنت نفسها مراراً وتكراراً، حسبما قال المسؤولون.

وفي صباح اليوم التالي، وصلت الشرطة إلى الشقة لتجد أوميليا وسط بركة من الدم وسبيجشر تصرخ بشكل هستيري، بينما كانت لا تزال تمسك بالسكين في يديها، بحسب السلطات.