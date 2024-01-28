قطعة بسكويت تودي بحياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

توفيت الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة بعد تناولها قطعة بسكويت .

وكانت أورلا تعاني من حساسية شديدة للفول السوداني، وعند تناولها للبسكويت، تعرضت لنوبة حساسية عالية، ولم يكن استخدام قلم الحقن التلقائي فعالًا في مساعدتها.

واشترت راقصة الباليه ابنة الـ 25 عاماً قطعة الكعك من متجر بقالة "ستيو ليوناردز" في ولاية كونيتيكت في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تشاهد على غلاف بسكويت الفانيليا الفلورنسي أنه يحتوي على الفول السوداني ولم يكن هناك أي ذكر للمكسرات، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكانت باكسينديل تحمل قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية "إبي بن"، وتحيط نفسها بأشخاص يعرفون كيفية استخدامه، لكنه لم يكن كافيا لمواجهة رد الفعل التحسسي الشديد الذي عانت منه بعد تناول البسكويت، وفقا لبيان صادر عن محاميها"كانت أورلا حذرة للغاية بشأن كل ما تأكله، وتتحقق دائما بدقة من المكونات الموجودة على جميع العبوات" .

ويحمل الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي قلم الحقن التلقائي لعلاج حالات الطوارئ التحسسية التي تهدد الحياة.

وأضاف البيان: "بعد أن بدأت تعاني من رد فعل تحسسي، تم استخدام قلم "إبي بن"؛ ولكن بسبب شدة الحساسية لديها، لم يكن فعالا".

وسحب متجر البقالة "ستيو لويوناردز" -منذ ذلك الحين- مجموعة من بسكويت الفانيليا الفلورنسي.

وفي إشعار الاستدعاء، قالت شركة ستيو ليونارد إن هذا البسكويت تم إنتاجه بواسطة شركة "يونايتد كوكيز"، وتم بيع 500 عبوة في فرعي دانبري ونيونغتن بولاية كونيتيكت، ويحتوي على فول سوداني وبيض غير معلن.

وقد يتعرض الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه الفول السوداني أو البيض لخطر الإصابة بحساسية خطيرة تهدد حياتهم إذا تناولوا هذه المنتجات.