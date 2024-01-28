ما الذي تفعله 3 أكواب من الشاي يومياً في جسم الإنسان ؟

كشف علماء أن هناك صلة بين شرب الشاي والعيش لعمر طويل، لكن الأمر كله يرجع بالطبع إلى النسبة المسموح بها من هذا المشروب الأحمر.

وأشار العلماء إلى أن "مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، لها تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية".

ويؤكد هؤلاء العلماء أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يومياً يمكن أن يساعد في إبطاء "الشيخوخة"، وأن الشاي الأسود يحتوي على معادن مرتبطة بصحة القلب والدماغ والأمعاء.

واعتمد الباحثون في جامعة سيتشوان في تشنغدو بالصين بيانات 5998 بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عاما بالإضافة إلى 7931 شخصا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما في الصين.

وخلص العلماء إلى أن أولئك الذين شربوا الشاي أظهروا علامات على "شيخوخة أبطأ".

وقالوا إن "استهلاك حوالي 3 أكواب من الشاي أو 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي يوميا أظهر فوائد كبرى بمكافحة الشيخوخة".

ووجدوا أيضا أن أولئك الذين توقفوا بعد ذلك عن شرب الشاي أشاروا إلى "زيادة أعلى في تسارع الشيخوخة".