«خربشة» بخط عبقري عصر النهضة.. للبيع

تعرض «كريستيز» للبيع في مزاد تقيمه في أبريل المقبل في نيويورك قصاصة ورق صغيرة مُصفَرَّة عليها خربشة ضمن مربّع، تكمن أهميتها في كونها بيد عبقري عصر النهضة مايكل أنجلو، بحسب الدار التي خمّنت ثمنها بأقلّ من 10 آلاف دولار.

وأوضح الرئيس الدولي لقسم الرسوم القديمة في «كريستيز» ستاين ألستينز لوكالة «فرانس برس»، أن خبراء الدار كانوا يدققون في رسم لفنان آخر من عصر النهضة استعداداً لمزاد مقبل، فلاحظوا «هذه الوريقة التي تحتوي على رسم، ومعها رسالة» مكتوبة بخط اليد، ملصقتين على الجهة الخلفية لإطار اللوحة.

وقال كوزيمو بوناروتي، آخر سليل مباشر لمايكل أنجلو، في الرسالة المؤرخة في الثالث من نوفمبر 1836 والمكتوبة بخط تلك الحقبة، إنه يقدم «المسودة المرفقة» التي رسمها سلفه «اللامع مايكل أنجلو» إلى أحد أصدقائه، وهو البريطاني السير جون بورينغ الذي أصبح لاحقاً حاكم هونغ كونغ، ويظهر توقيعه في أسفل ورقة الرسالة.

وسبق لدار «كريستيز» في لندن أن باعت كل ذلك عام 1986. وأشار كتيّب المزاد يومها إلى وجود المربع الصغير المرسوم «على الأرجح بيد مايكل أنجلو»، لكنه لم يُثر يومها على ما يبدو أي اهتمام.

وشرح ألستينز أن الرسّام والمهندس المعماري كان يرسم هذه «المخططات البيانية» الصغيرة للإشارة إلى نوع الكتلة الرخامية التي يحتاجها لأعماله. وأكدت «كريستيز» أن الرسم الصغير «هو بنسبة 100% لمايكل أنجلو» مع أنه لم يمهره بتوقيعه.

وعرض رسم الكتلة الرخامية بداية من أمس في المقر الرئيس للدار بنيويورك.

. «كريستيز» أكدت أن الرسم الصغير «هو بنسبة 100% لمايكل أنجلو» مع أنه لم يمهره بتوقيعه.