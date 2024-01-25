أهملوها في شيخوختها.. مليونيرة صينية توصي بثروتها لكلابها وقططها وتحرم أبنائها

قررت امرأة مسنة في الصين ترك ثروتها البالغة 2.8 مليون دولار (2.2 مليون جنيه إسترليني) لقططها وكلابها بدلاً من أبنائها البالغين عقاباً لهم، لأنهم لم يزوروها قط، بينما كانت حيواناتها الأليفة ترافقها، وفقاً لصحيفة "إندبندنت".

غيّرت امرأة في شنغهاي، تُعرف بـ"ليو"، وصيتها لأن أبناءها أهملوها في شيخوختها، بينما كانت حيواناتها الأليفة توفر لها الرفقة والراحة.

تم تعيين عيادة بيطرية محلية لإدارة الميراث، مع وجود تحديات قانونية تمنع الوصايا المباشرة للحيوانات في الصين، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

أرادت ليو أن تترك كل ميراثها لحيواناتها الأليفة، لكن هذا غير قانوني في الصين. وبحسب ما ورد، كانت غاضبة أيضاً من أبنائها لعدم زيارتها، حتى عندما كانت مريضة.

ولم يكن العمر الدقيق لليو واضحاً. تمت الإشارة إليها على أنها امرأة "مسنة" في التقارير الإخبارية.

وقال تشين كاي، المسؤول في مقر مركز تسجيل الوصايا في بكين، إن "هناك بدائل لحل هذه المشكلة".

وأضاف: "إرادة ليو الحالية هي إحدى الطرق، وكنا ننصحها بتعيين شخص تثق به للإشراف على العيادة البيطرية لضمان رعاية الحيوانات الأليفة بشكل صحيح".

وبحسب ما ورد، أثارت القصة مناقشات عبر الإنترنت حول ديناميكيات الأسرة وممارسات الميراث في الصين.

وفي الوقت نفسه، هذه ليست المرة الأولى التي تصبح فيها الحيوانات الأليفة ثرية بعد أن ترك لها البشر ميراثاً كبيراً. ومن الجدير بالذكر أن الجوانب القانونية والعملية لهذه الوصايا يمكن أن تختلف.

إحدى هذه الحالات هي حالة ليونا هيلمسلي، قطب الفنادق، التي تركت 12 مليون دولار (9.4 مليون جنيه إسترليني) في صندوق استئماني لرعاية كلبها المالطي المسمى "ترابل" بعد وفاتها في عام 2007.

لكن هذا الميراث حظي بالكثير من الاهتمام العام والانتقادات، ما أدى إلى تخفيض المبلغ لاحقاً إلى مليوني دولار (1.57 مليون جنيه إسترليني) من قبل القاضي.

وكلب آخر من فصيلة الراعي الألماني يُدعى "غونثر الرابع"، كان يعد من أغنى الكلاب في العالم. وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، توفيت الكونتيسة الألمانية كارلوتا ليبنشتاين وتركت لـ"غونثر الرابع" ثروة تقدر بملايين الدولارات. تم توثيق هذه القصة أيضاً في سلسلة وثائقية من "نتفليكس" بعنوان Gunther’s Millions.

في عام 2010، خصص مصمم الأزياء ألكسندر ماكوين جزءاً كبيراً من ممتلكاته البالغة 20 مليون دولار (15.7 مليون جنيه إسترليني) لكلابه أيضاً.