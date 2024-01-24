اكتشاف كويكب قبل 20 دقيقة من انفجاره فوق برلين

احترق كويكب صغير تم رصده قبل ساعات فقط من دخوله الغلاف الجوي للأرض في سماء برلين، وتحول إلى كرة نارية غير ضارة

و ذكرت لصحيفة «إندبندنت» البريطانية أن دخول الصخرة الفضائية، التي يطلق عليها اسم «2024 BXI»، إلى الغلاف الجوي للأرض أمراً فريداً من نوعه، حيث تم اكتشافها لأول مرة قبل ساعات فقط من الاصطدام.

ويقول الباحثون إن هذه هي المرة الثامنة فقط التي يتم فيها رصد كويكب قبل اصطدامه بالأرض.

واكتشف عالم الفلك المجري كريسزتيان سارنيتسكي الكويكب قبل نحو 3 ساعات من ارتطامه، وفقاً للاتحاد الفلكي الدولي.

وأكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) هذا الاكتشاف، قبل نحو 20 دقيقة من الاصطدام.

ونشرت وكالة «ناسا» على منصة «إكس» تنبيهاً يقول: «سيتفكك كويكب صغير على شكل كرة نارية غير ضارة غرب برلين بالقرب من نينهاوزن في تمام الساعة 1:32 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا».