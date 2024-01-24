الابن الأصغر لمارتن لوثر كينغ يرحل عن 62 عاماً

أعلن مركز كينغ في أتلانتا أن دكستر سكوت كينغ، الابن الأصغر لزعيم الحقوق المدنية الراحل مارتن لوثر كينغ وكوريتا سكوت كينغ، توفي أول من أمس بسرطان البروستاتا عن عمر ناهز 62 عاماً.

وقالت زوجته، ليا ويبر كينغ، إن دكستر سكوت كينغ وافته المنية أثناء نومه في منزله في ماليبو بكاليفورنيا.

وأضافت: «لقد بذل كل ما في وسعه وحارب هذا المرض الرهيب حتى النهاية. واجه هذه المحنة بشجاعة وقوة مثلما كان يفعل مع كل التحديات التي قابلها في حياته».

وولد دكستر كينغ في أتلانتا في 30 يناير عام 1961، وتمت تسميته على اسم كنيسة دكستر أفينيو المعمدانية في مونتغمري بألاباما التي خدم فيها والده كقسيس لأول مرة.

وكان عمره سبع سنوات عندما اغتيل والده زعيم الحقوق المدنية عام 1968.