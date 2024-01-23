غباء غير مفهوم لرجل تتسبب بحادث سير وإصابات

لم يستطع جاك شارب أن يقدم أي تفسير لقيامه برفع فرامل يد السيارة التي كان يجلس في مقعدها الخلفي وهي تسير بسرعة 100 كم بالساعة على طريق عام مما تسبب بحادث سير خطير وجرح عدة أشخاص، وقد وصفت الشرطة الحادث «بغباء غير مفهوم ولا يمكن تفسيره».

ولم يقدم الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، وهو عضو في القوات المسلحة، أي سبب لقراره سحب فرامل اليد، وفقًا للشرطة، كما لم يُظهر أي ندم.

وكان شارب في سيارة فوكسهول فضية على الطريق السريع بالقرب من تشيتشيستر في غرب ساسكس (المملكة المتحدة)، عندما قام بسحب مقبض الفرامل اليدوية دون أن يلاحظ السائق، الذي فقد السيطرة على السيارة، فانحرفت بهم إلى المسار المعاكس واصطدمت وجهاً لوجه بسيارة أخرى من نوع هيونداي فضية اللون.

وأصيب الراكب المسن في المقعد الأمامي لسيارة هيونداي بجروح تهدد حياته، في حين تعرض السائق، وهو مسن أيضًا، لإصابات أقل خطورة. كما تعرض راكب المقعد الأمامي في فوكسهول، وهو زميل شارب، لإصابات خطيرة قد تغير حياته.

وفي حديثه بعد القضية، قال ضابط التحقيق توم فان دير وي من وحدة شرطة الطرق في ساسكس: «تسبب شارب في تصادم مدمر نتيجة لغبائه الذي لا يمكن تفسيره».

وأضاف المحقق «لم يُظهر (المتهم) أي ندم أو قلق تجاه المصابين - زوجان مسنان بريئان تمامًا يسافران في سيارة واحدة وزملاؤه يسافرون في السيارة التي كان يستقلها - وقد تأثرت حياة أحدهم المهنية في القوات المسلحة بشدة بسبب الإصابة».

واعترف شارب، بتهم التسبب في أذى جسدي خطير، والتسبب بأضرار جنائية لمركبة، وتهمة واحدة بالاعتداء المشترك. وتم الحكم بسجنه لمدة 23 شهرًا.