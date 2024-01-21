ماذا سيحدث لهاتفك إن بقيت تشحنه بأي شاحن تجده أمامك ؟

أكد الخبير في مكتب "حماية المعلومات" فاسيلي شوتوف سلامة استخدام أي شاحن لشحن الهاتف الذكي، بغض النظر عن قدرات هذا الشاحن، ولكن .. مع توقع أضرار جانبية لاحقاً.

وقال شوتوف: "كقاعدة عامة لا يمكن للهاتف الحصول على شحن إضافي من شاحن أكثر استطاعة"، وأن أي شاحن تجده أمامك قد ينفعك لكن استخدام الشواحن منخفضة الأداء قد يتسبب بمشاكل للهاتف.

وأكد أن الهاتف سيستغرق وقتا أثناء عملية الشحن حسب التصميم الذي قدمته الشركة المصنعة بغض النظر عن استطاعة الشاحن المستخدم.

مستدركاً أن المشكلة تكمن في استخدام أجهزة الشحن منخفضة الجودة، لأن ذلك سيؤدي إلى التآكل السريع لوحدة الطاقة وارتفاع درجة حرارة البطاريات مما ينعكس سلبا على الهاتف.

وأوضح شوتوف حسب "روسيا اليوم" أن ذلك قد يسبب مشاكل في عملية نقل البيانات وبالإضافة إلى خطر الحريق بسبب الشاحن منخفض الجودة.