6 ملايين زائر لبرج إيفل في 2023

مع 6.3 ملايين زائر في عام 2023، استقطب برج إيفل، أشهر معالم باريس السياحية، أعداداً من الزائرين أكبر من تلك التي سجلها عام 2019 قبل جائحة «كوفيد-19»، على ما أعلنت الشركة المشغلة للموقع، أمس. والعام الماضي، الذي شهد زيادة في معدلات الارتياد بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 «تميز بسلسلة تكريمات لغوستاف إيفل بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته»، و«إقامة خدمات جديدة»، مثل الجولات المصحوبة بمرشدين سياحيين، أو مطاعم يديرها طهاة كبار، بينهم فريديريك أنتون، وتييري ماركس، على ما أكدت الشركة في بيان. واضطر برج إيفل، الذي استقطب ما يصل إلى سبعة ملايين زائر في عام 2014، و6.2 ملايين آخرين في عام 2019، إلى الإغلاق من منتصف مارس حتى نهاية يونيو 2020، خلال فترة الحجر الأولى المرتبطة بالجائحة، ثم مرة أخرى من نهاية أكتوبر 2020 وحتى منتصف يوليو 2021. وأعيد افتتاح المعلم لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر في عام 2021، واستقبل 2.1 مليون زائر في ذلك العام.