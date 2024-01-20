طريقة غريبة لامتحانات!.. فيديو
تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الطلاب وهم يؤدون امتحانهم في الهواء الطلق، حيث قررت مدرسة بجنوب أفريقا إبتكار طريقة جديدة لمحاولة منع الغش بين الطلاب.
وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي طلاب هذه المدرسة، وهم يؤدون الامتحانات، وكان بين كل طالب والآخر قرابة الـ 7 أمتار في حقل واسع.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، وعلقوا بتعليقات طريفة، موضحين أن المراقبة عليهم باتت أصعب بهذه الطريقة.
"امتحان في الهواء الطلق"..— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 20, 2024
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من جنوب افريقيا لمدرسة جعلت طلابها يختبرون في الهواء الطلق متباعدين، بين كل طالب وزميله أكثر من 7 أمتار، وذلك تجنا للغش.
مصدر الفيديو: متداول#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8ZdhHl8Sxs
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