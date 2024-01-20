تجربة لذيذة في القرية العالمية في Tantuni

يقدم مطعم تانتوني التركي لائحة مختارة ترضي جميع الزوار في القرية العالمية والتي تعتبر ملاذاً لعشاق الطعام، والذي يتواجد في شارع السعادة.

ويشتهر مطعم تانتوني بسندويشاته اللذيذة التي تُحضَّر مباشرةً أمام الضيوف في المطبخ المفتوح. تانتوني هو عبارة عن طبق حار يتكون من قطع لحم البقر جوليان أو لحم الضأن المقلي في كيس مع قليل من زيت القطن. وهو من تخصصات في شوارع تركيا.

يُسحق اللحم الموجود في تانتوني أولاً ويُسلق في ماء مملح ثم يُقلى بزيت القطن. بعد ذلك يتم لف اللحم بخبز مع البصل المفروم، وشرائح الطماطم المقطعة، ويفضل أن تكون منزوعة الجلد، والفلفل الأخضر والبقدونس. تتبل الكتلة الناتجة بالفلفل والملح وربما بهارات أخرى، وتقدم ملفوفة في خبز البيتا. ولعشاق الدجاج يقدم المطعم لائحة مختارة شهية مثل راب الدجاج المحضر مع روب وأنواع من الصلصات المتنوعة وصحن البطاطس المغموسة بنكهات محتفلة بالدجاج أو اللحم.