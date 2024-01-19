«ألم خفيف يعلن عن وجود القلب».. رحلة مع الشعر والحكمة

تأخذ قصائد كتاب «ألم خفيف يعلن عن وجود القلب» القارئ إلى عالم التأملات الروحية والشغف بالطبيعة، والبحث عن السلام والصفاء الداخلي، في ملمح يميز تجارب شعراء شرق آسيا الذين تستند قصائدهم إلى ميراث فلسفي وتاريخ طويل من المزج بين الشعر والحكمة.

يضم الكتاب، وهو من الإصدارات الجديدة لدار «روايات»، إحدى شركات النشر التابعة لـ«مجموعة كلمات»، قصائد لشعراء من شرق آسيا من اختيار وترجمة الشاعر والكاتب الإماراتي خالد البدور، الذي ترجم كذلك ملحقاً في الكتاب بعنوان «فلسفة الزن وشعر الهايكو»، يتناول تاريخ شعر الهايكو الياباني ويعرض بعض نماذجه.

وفي الملحق الثاني من الكتاب ترجمة لمقالة بعنوان «النزعة الصوفية في شعر والت وايتمان»، وتتناول تجربة الشاعر الأميركي الشهير صاحب ديوان «أوراق العشب». أما الشعراء الذين تضمهم المختارات فهم: ناوارات بونغبيبون المولود سنة 1939 من تايلاند، وإبهي دوغين من شعراء اليابان في بداية القرن الـ13، ونخبة من شعراء الصين والهند القدماء، إلى جانب شعراء معاصرين، من أمثال راماكانتا راث، وكمالا داس، من الهند، وأمريتا بريتام من البنجاب.