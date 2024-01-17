علماء يستنسخون قرداً لتسريع الأبحاث الطبية

استنسخ باحثون صينيون أول قرد ريسوس، وهو نوع من القردة يستخدم على نطاق واسع في الأبحاث الطبية.

ويمكن للقردة المستنسخة في المختبر تسريع اختبار الأدوية، حيث أن الحيوانات المتطابقة وراثيا تعطي نتائج مماثلة، مما يوفر قدرا أكبر من اليقين في التجارب، وفق "بي بي سي".

وفي المحاولات السابقة لاستنساخ الريسوس إما لم تؤد إلى ولادة أو مات النسل بعد ساعات قليلة.

وقالت جماعة للرفق بالحيوان إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء هذا التطور.

وفي الثدييات، يؤدي التكاثر إلى ذرية مكونة من خليط من الجينات من الأب والأم.

في الاستنساخ، تُستخدم التقنيات لإنشاء نسخة متطابقة وراثيًا من حيوان واحد.

وتم استنساخ الحيوان الأكثر شهرة، النعجة دوللي، في عام 1996.

وأعاد العلماء برمجة خلايا الجلد من خروف آخر لتحويلها إلى أجنة تقوم ببناء خلايا يمكن أن تنمو إلى أي جزء من الكائن الحي. ثم تم زرع هذه الأجنة في والدة دوللي البديلة.