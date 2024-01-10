قمة المليار متابع.. عيون العالم الرقمي على دبي اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من قمة المليار متابع 2024، الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يستضيفه متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي بمشاركة 7000 ضيف، منهم 3000 صانع محتوى ومؤثر من مختلف دول العالم، و100 رئيس تنفيذي، يتابعهم أكثر من 1.6 مليار شخص، إذ تشهد «منصة الصنّاع» في أبراج الإمارات، حفل الافتتاح الذي يستضيف كبار المسؤولين والمؤثرين الدوليين.

وتقدم القمة، التي تستمر على مدى يومين، 100 فعالية و24 جلسة حوارية تستضيف 195 متحدثاً من 95 دولة من كبار رواد التواصل الاجتماعي في العالم، وتناقش أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي والاستثمار والمال والأعمال. كما تشهد القمة إلقاء 15 خطاباً ملهماً، واستضافة 200 شركة إنتاج للمحتوى الرقمي، التي تعرض أحدث تقنيات الإنتاج في العالم.

اليوم الأول

وتستضيف قمة المليار متابع في يومها الأول 12 جلسة حوارية متنوعة، إذ يناقش صناع المحتوى عمرو نصوحي وعبدالله النعيمي ومساعد الفوزان الملقب بـM12 Fouzan، إيجابيات وسلبيات صناعة المحتوى الرياضي، وأهمية موازنة الشغف والموضوعية والحياد، في جلسة تحت عنوان «اجعل صناعة المحتوى الرياضي لعبتك وحقق منها أهدافك».

فيما يكشف مؤثرو السفر والرحلات: قاسم الحتو، الملقب بـ«ابن حتوتة»، ووليد مصراتي، وكريم السيد، وخبيب كواس، عن أسرار شهرتهم وتجاربهم الشخصية، في جلسة «سافر حول العالم وحقق الأرباح».

وتستضيف منصة «متحف المستقبل» جلسة «ذهنية رجال الأعمال لدى صناع المحتوى» ضمن مسار «لنكسب»، ويتحدث فيها رياض الزامل، وإيلي حبيب، وعمرو منسي، ويديرها محمد فتال.

في حين تستضيف جلسة «من حقك الحصول على استراحة» كلاً من هيفاء بسيسو، ورغدة تالين، وسيف الذهب ويديرها عمر الحلو. ويتحدث في جلسة «المدير الذكي» كل من محمد فتال، وأحمد محمود، ويديرها حسين العتولي.

ويتضمن مسار «لنتقدم» على منصة «متحف المستقبل» جلسة نقاشية بعنوان «كن سفير علامتك» بمشاركة رضوان ساجان ومهند الوادية، ويديرها محمد زيدان.

وتجمع جلسة «أسس صناعة محتوى يبهر المتابعين كل مرة» عادل تاويل وأمين عوني ورواء الجلاد، ويديرها سفيان الحسين. أما جلسة «حوِّلْ شغفك إلى مصدر دخل»، فيتحدث فيها فرح الكردي ومحمد بيراغداري المعروف بـ«مو فلوغز» ورغد فهمي، وتديرها رزان العموش.

وتشهد جلسة «دليل صانع المحتوى لعقل سليم»، مشاركة كل من فارس غندور وكريم إسماعيل وراجح الحارثي، ويديرها عبدالله الرئيسي.

في حين تشهد جلسة «من شاشات الهاتف إلى شاشات السينما» مشاركة فارس قدس، وصهيب قدس، ونجم، ويديرها راجح الحارثي، لمناقشة كيفية استخدام المهارات والرؤى المبتكرة لفتح آفاق جديدة خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي والوصول لشاشات التلفزيون.

اليوم الثاني

وتحمل 12 جلسة في ثاني أيام «قمة المليار متابع 2024» رؤى لنخبة من كبار الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتبدأ بجلسة «التزم الحدود أو حاول» بمشاركة أحمد البشير ومالك مكتبي، ويديرها معين جابر، وتناقش كيفية الإدلاء بتعليق ذكي وصادق وآسر دون التسبب بالضرر أو الجدل. بينما يشارك في جلسة «عمل الخير يقطع شوطاً طويلاً» كل من زاكاري ديرينيوسكي وبراجاكتا كولي، وتديرها إيريكا ويليامز، وتناقش الأعمال الخيرية كواجب إنساني وأخلاقي.

وتجمع جلسة «كيف تضحك الملايين وتقدم رسالة هادفة؟» وسام قطب ومحمد الشامسي وسعد عبدالله وإبراهيم المروي، المعروف باسم برهوم، وتديرها مها جعفر.

وفي جلسة «كيف تخاطب العلامات التجارية؟» يناقش إيريكا ويليامز وجاك أبلبي وأسامة مروة وماكس كلايمنكو كيف يمكن لصناع المحتوى التواصل والتفاعل مع العلامات التجارية.

ومع سيف شواف وأحمد فايد، وجوب، تستكشف جلسة «الشهرة وسط الغرباء»، التي يديرها أيمن اليمان، فن المحتوى المستند إلى عامة الجمهور، مع التركيز على الفوارق الدقيقة لصناعة المحتوى. فيما يشارك ديلراج سينغ راوات وأميت شارما في جلسة بعنوان «خيالك هو كل ما تحتاجه»، والتي يديرها باريكشت بالوتشي، حيث يكشفون أسرار صناعة محتوى إبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن اليوم الثاني من القمة عدداً من الجلسات التفاعلية على منصة «متحف المستقبل»، توفر للجمهور نصائح وإرشادات ورؤى يقدمها مشاهير جذبوا ملايين المتابعين، منها جلسة «عالم البودكاست المليء بالفرص» بمشاركة باسل الزارو وطارق سكيك ومعين جابر، وإدارة بكي كسوري، وجلسة «استثمر في تأثيرك» التي يستكشف فيها أشرف إبراهيم وطلال العجمي وأحمد المرزوقي، ويديرها محمد أبوطالب، دور المؤثرين في تشكيل ديناميات السوق. أما ناصر العقيل وإيمان صبحي فيسلطان الضوء على موضوع «متى يترك صانع المحتوى وظيفته؟» في جلسة يديرها عبدالله المرزوقي.

وفي جلسة «ما الذي ستدفعه الشركات لصنّاع المحتوى العام المقبل؟»، يستكشف فابيان فوركيت وغوربريت سينغ وفيل رانتا مستقبل تمويل صناع المحتوى. بينما تستضيف جلسة «كنوز منصة إكس المخفية» إياد الحمود والدكتور عبدالخالق عبدالله والدكتور عادل سجواني، وحمد الماجدي، ويديرها محمد الجابري.

في حين تقدم جلسة «علامتك التجارية هي هويتهم» لنيكولاس ناث والدكتور لال بهاتيا وسارة المدني ومينا الشيخلي، نصائح حول إنشاء علامة تجارية يستفيد منها الجمهور.

وتستضيف جلسة «اجعل المعرفة ممتعة» حسن هاشم، وأحمد أبوزيد (دروس أون لاين) وعبدالله عنان (شارع العلوم)، وحسين عبدالله، ويديرها محمود إسماعيل.

في حين يشارك الدكتور عبدالله الشمري وخالد زعاترة في جلسة «الذكاء الاصطناعي يستطيع فعلها بشكل أفضل!».

ويلتقي كبار صناع المحتوى الرقمي في العالم وجهاً لوجه في حوارات تفاعلية ومناظرات شيقة في أكثر من 15 لقاء مباشراً يناقشون فيها أبرز التحديات والقضايا المؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي، من بينهم خابي لام، وستيفن بارتليت، وأحمد أبوهشيمة وغيرهم.

كما تستضيف القمة أكثر من 100 رئيس تنفيذي وقائد أعمال في قطاعات عدّة، في جلسات وخطابات ملهمة وورش تسلط الضوء على أهم المستجدات في عالم الاستثمار والأعمال واقتصاد صناعة المحتوى.

• 7000 ضيف منهم 3000 صانع محتوى ومؤثر من مختلف دول العالم.

• 100 فعالية و24 جلسة حوارية تستضيف 195 متحدثاً من 95 دولة.

تعزيز القدرات الإبداعية

تنظم قمة المليار متابع في نسختها الثانية أكثر من 20 ورشة عمل، يقدمها خبراء ومتخصصون من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية والعالم، من أبرزهم صلاح أبوالمجد، وكريم إسماعيل، ودروف راثي.

وتستهدف القمة تعزيز القدرات الإبداعية لصناع المحتوى وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على تحقيق مداخيل ثابتة، بالإضافة إلى تعريفهم بسبل التواصل مع مليارات الأشخاص في الفضاء الرقمي، ضمن مسارات القمة الأربعة «لنتقدم» و«لنكسب» و«لنبدع» و«لنتقارب».