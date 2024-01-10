لقب «إكس فاكتور» على شاشة دبي.. القرار بيد الجمهور

شهدت منافسات الحلقة العاشرة من برنامج «إكس فاكتور»، التي عرضت الليلة قبل الماضية على شاشة تلفزيون دبي، سباقات محتدمة وقرارات حاسمة، أفضت إلى استبعاد ثلاثة مشتركين من المتأهلين عن المجموعات الثلاث، خلال الحلقة قبل الأخيرة من مسابقات الريادة الفنية التي ستتوج الفائز بلقب «إكس فاكتور» الأسبوع المقبل، إذ سيحصل الفائز باللقب على عقد إنتاج أعمال فنية متميزة مع «وارنو ميوزيك مينا»، وفرصة الظفر بأحدث نموذج من سيارة «نيسان إكس تريل».

وانطلقت الحلقة نصف النهائية بـ«ميدلي» غنائي متميز على إيقاع أغنية «يوم ورا يوم» لسميرة سعيد، قبل أن يقدم المشترك الإماراتي حمدان محمد، من مجموعة «الثنائيات والفرق الموسيقية»، التي يتولى الإشراف عليها النجم الكويتي عبدالله الرويشد، مقطعاً من أغنية «أنا المسؤول» لنوال الكويتية. ووصفت لجنة التحكيم أداء حمدان بالمتقن والناجح، وأشاد أعضاؤها بحضوره الفني الواضح وإحساسه العالي.

من جانبها، نجحت فرقة «بساطة» من سورية، في تجربة أغنية «التوبة» لعبدالحليم حافظ، مخلفة حالة من الجدل الفني بين المطربة المصرية أنغام وعبدالله الرويشد من جهة، والنجم اللبناني راغب علامة من جهة أخرى، إذ دعت أنغام والرويشد إلى ضرورة تحلي الفرقة بهوية فنية وموسيقية خاصة، وعدم اقتصار أعضائها فحسب على تقديم أشهر الأغاني المعروفة على الساحة.

إشادة جماعية

فيما قدمت اللبنانية لونا كرم، من فريق راغب علامة وفئة المشتركين دون 24 عاماً، وسط إشادة جماعية من أعضاء لجنة التحكيم، مقطعاً من أغنية «ودارت الأيام» لأم كلثوم. تلتها المصرية حنين الشاطر، بتقديم مقطع من أغنية «موعود» لعبدالحليم حافظ، استحقت عنه إشادة الرويشد الذي وصف أداءها بـ«الشاطر» والمحترف.

أما المغربية شيماء عمران، من فريق أنغام، وفئة المشتركين من 25 عاماً وما فوق، فافتتحت منافسات هذه المجموعة، بمقطع من أغنية «سيرة الحب» لأم كلثوم، مثيرة مرة أخرى جدلاً بين راغب علامة وبقية أعضاء اللجنة، إذ أكد النجم اللبناني عدم رضاه عن أدائها الذي وصفه بالمبالغ فيه، الأمر الذي خالفته أنغام وعبدالله الرويشد، معربين عن إعجابهما بالأداء المتميز والطابع الخاص الذي قدمته المشتركة المغربية.

فيما اختارت السعودية حنين المنصور، التي لطالما جذبت شخصيتها الفنية إعجاب لجنة تحكيم البرنامج، تقديم أغنية «واقف على بابكم» لفرج عبدالكريم، لتشير أنغام إلى افتقار أداء المتسابقة هذه المرة إلى الإحساس والعفوية المطلوبة.

أداء متناغم

من جانب الثنائيات الفنية التي انفردت بها منافسات هذه الحلقة، ووسط إشادة عامة من أعضاء لجنة التحكيم، أطلت على مسرح «إكس فاكتور»، كل من حنين الشاطر ولونا كرم، من فريق راغب علامة وفئة المشتركين أقل من 24 عاماً، بأغنية «حرمت أحبك» لوردة الجزائرية، في الوقت الذي نجحت فيه كل من السعودية حنين المنصور والمغربية شيماء عمران، في تقديم أغنية «يا بعدهم» لعبدالمجيد عبدالله، بأداء متناغم نال إعجاب الجمهور، وصولاً إلى تجربة كل من حمدان محمد، وفرقة «بساطة» السورية المتميزة في أغنية «راضيناك» لطلال سلامة.

ومع انتهاء أداء المشتركين في الحلقة حانت اللحظة الحاسمة، التي تم خلالها الإعلان عن قرار استبعاد مشترك واحد من كل مجموعة، واضطرار عبدالله الرويشد، إلى التخلي عن فرقة «بساطة» وإقصائها من منافسات الحلقة النهائية.

من جهتها، قررت أنغام استبعاد حنين المنصور، فيما أكد راغب علامة أن خطوة استبعاد لونا كرم، تم بناء على قرار بقية أعضاء لجنة التحكيم، التي أعلنت في نهاية الحلقة، تأهل كل من حمدان محمد، وشيماء عمران، وحنين الشاطر، إلى الحلقة النهائية من المنافسات، في الوقت الذي تم فتح باب التصويت للجمهور، الذي سيقرر الأسبوع المقبل، اسم الفائز بلقب منافسات البرنامج على شاشة تلفزيون دبي.

أمنيات بالتوفيق

في معرض تعليقهم على منافسات الحلقة قبل الأخيرة، تمنّت أنغام لجميع المشتركين التوفيق في مشوارهم الفني، مجددة تأكيد أن جميع مشتركي «إكس فاكتور» نجوم من الدرجة الأولى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قرارات الاستبعاد تعود إلى طبيعة البرنامج والمنافسات التي تحتم على اللجنة تقرير مصير المتسابقين وخروجهم تباعاً من حلبة المنافسات، فيما أعلن راغب علامة من جهته، قرار تبنيه الفني للمشتركين الثلاثة الذين غادروا هذه الحلقة ودعمه لهم مستقبلاً.