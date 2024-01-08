الكويت.. الحبس لرئيس شركة مطاعم شهيرة

قضت محكمة الجنح في الكويت بحبس رئيس مجلس ادارة شركة مطاعم شهيرة لمدة شهر وتغريمه 5 آلاف دينار لمخالفة الشركة أسعار التوصيل للطلبات وجعلها 500 فلس بدلاً من 250 فلساً.

ووفقاً لصحيفة "القبس"، جاء الحكم بعد شكوى تقدمت بها مواطنة الى ادارة حماية المستهلك، أفادت خلالها بأن المطعم خالف أسعار التوصيل المقررة قانوناً والبالغة 250 فلساً داخل المنطقة التي يقع في نطاقها، ونصف دينار ان كان خارج المنطقة وارفقت فاتورة الطلب الثابت فيها رسوم التوصيل المخالفة.

وعلى إثر ذلك قامت ادارة حماية المستهلك بتقديم الشكوى الى نيابة الشؤون التجارية والتي بدورها وجهت الاتهام الى رئيس مجلس ادارة الشركة التابع لها المطعم وأحالته الى المحكمة.

وثبت لدى المحكمة مخالفة المطعم لرسوم التوصيل المنصوص عليها وفقاً للقانون وقرارات وزارة التجارة الكويتية وهو ما استندت إليه في إدانة المسؤول الاول "رئيس مجلس ادارة الشركة" التابع لها المطعم بالحكم سالف الذكر لتفرض هيبة القانون ووجوب احترامه من قبل الشركات والمطاعم فيما يتعلق برسوم التوصيل وما يترتب عليه من حفظ لحقوق العملاء التي كفلها لهم القانون.