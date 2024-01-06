أطعمة لا ينصح بتناولها مع اليوسفي

أوضحت أخصائية تغذية صحية أن هناك بعض الأطعمة التي من الأفضل عدم تناول اليوسفي معها.

وقالت الدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، أخصائية التغذية الصحية إن اليوسفي ينسب إلى المواد الغذائية المسببة للحساسية. لذلك يجب عدم تناول أكثر من 4-5 حبات منه في اليوم، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأكدت أنه يفضل تناول اليوسفي في الصباح وبعد الظهر - قبل الساعة 15:00. لأن تناول الحمضيات في المساء يمكن أن يسبب حرقة المعدة وحتى اضطراب الأمعاء. وينصح بتناول أي نوع من الفاكهة، والحمضيات بشكل خاص، كوجبة منفصلة، ​​دون خلطها مع الأطعمة الأخرى.مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يكون ذلك بعد 1.5 إلى 2 ساعة من تناول وجبة الإفطار أو الغداء.

ولفتت الخبيرة الانتباه إلى أن جميع الحمضيات، بما في ذلك اليوسفي، لا تتوافق مع عدد من الأطعمة. على وجه الخصوص، مع الحليب (مزيج بروتين الحليب الكازين وأحماض الفاكهة العضوية يمكن أن يسبب زيادة تكوين الغاز) والبروتينات الحيوانية (جميع أطباق اللحوم والأسماك تتطلب وقتا أطول لعملية الهضم في المعدة مقارنة بالفواكه).

وقالت: "إن تناول اللحوم مع اليوسفي يمكن أن يساهم في حدوث عمليات التعفن في الأمعاء. كما من الأفضل عدم الجمع بين اليوسفي والمشروبات الكحولية. لأن الكحول يزيد من نفاذية جدار الأوعية الدموية ويمكن أن يثير ردود فعل تحسسية".

ووفقا لها، يمكن تناول اليوسفي مع منتجات الحليب المخمر (الجبن والقشدة الحامضة والأجبان ومع الخضار غير النشوية في السلطات للزينة أو لإضافة لمسة خفيفة من الفاكهة، وكذلك مع الخضار الورقية.

وتقول: "تذكروا أن جميع الحمضيات، بما فيها اليوسفي، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي: التهاب المعدة والتهاب البنكرياس والتهاب الكبد وأمراض الكلى بتناولها. كما أن احتوائها على نسبة عالية من الأحماض الطبيعية العضوية، يمكن أن تفاقم الحمضيات هذه الأمراض. بالإضافة إلى ذلك يجب معرفة أن الحمضيات لا تتوافق مع جميع الأدوية".