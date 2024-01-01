جرس «بيغ بن» يحتفل بمئوية بث رنّته الشهيرة عبر «بي بي سي»

احتفل جرس «بيغ بن» منتصف الليلة الماضية بمرور مائة عام على بث رنّته الشهيرة عالمياً، للمرة الأولى مباشرة على الهواء عبر أثير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، معلنة طي صفحة سنة وفتح أخرى.

ففي 31 ديسمبر 1923، مع اقتراب منتصف الليل، صعد مهندس «بي بي سي»، إيه جي درايلاند، إلى سطح مقابل لمبنى البرلمان البريطاني، ومعه ميكروفون ليسجل رنّة ساعة «بيغ بن»، إيذاناً بالانتقال إلى سنة 1924.

ومنذ ذلك الحين درجت الإذاعة على بث الـ«بونغ» على الهواء مباشرة، وهو ما يحصل الآن في كل عام.

ويُبث الصوت المميز للرنّة مرتين يومياً على «راديو 4»، أولاهما في السادسة مساء، والثانية عند منتصف الليل، وكذلك الساعة العاشرة ليلاً أيام الأحد.

وبينما تحتفل لندن بليلة رأس السنة الجديدة، سيكون ميكانيكي الساعات، أندرو سترينغواي، في أعلى برج إليزابيث البالغ ارتفاعه 96 متراً، ويضم ساعة «بيغ بن» وأربعة أجراس أخرى.

وسيتولى الرجل البالغ 37 عاماً، مع زميليه الخبيرين في الساعات، إجراء عمليات التدقيق الأخيرة للتأكد من أن عقارب الساعة تعمل بشكل صحيح وستدقّ في الوقت المناسب.