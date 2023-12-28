«الأكاديمية العربية للصغار» تبدأ المسيرة من دبي

تستعد «الأكاديمية العربية للصغار» لإطلاق باكورة فروعها في دبي، في كل من ند الشبا وعود المطينة، لتدشن بمشروعها النوعي لتعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، فصلاً جديداً من فصول تعليم الأطفال، وفق أسس المنهج الإبداعي العالمي في دبي، ودولة الإمارات.

وتفقد، مبنى الأكاديمية في ند الشبا، أمس، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الدكتور عبدالله الكرم، ورئيس مؤسسة صندوق المعرفة في دبي أحمد عبدالكريم جلفار، والمدير التنفيذي للمؤسسة عبدالله محمد العور، ومؤسس «الأكاديمية العربية للصغار» أحمد بن بيات، ونائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي فيصل جمعة خلفان بالهول، وعدد من المسؤولين.

وقال البسطي إن «الأكاديمية العربية للصغار، بفرعيها في ند الشبا وعود المطينة، مشروع نوعي لتعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة».

من جانبه، قال أحمد بن بيات: إن «الأكاديمية تتماهى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالريادة وزرع حب العلم والابتكار وطلب المعالي لدى الأطفال في سن مبكرة، ولا يكون الابتكار من دون التركيز على اللغة لدى الأطفال، وتنشئة جيل يفهم تاريخه وحاضره، ويعي حاجات مجتمعه وعائلته، ومن هنا تنبع أهمية تعليم لغتنا الأم والارتقاء بمستواها وفق أسس تربوية حديثة، قبل الانتقال إلى اللغات الأخرى التي يحتاجها الطفل في حياته اليومية والتربوية بطبيعة الحال».

وأضاف بن بيات: «أهداف الأكاديمية العربية للصغار تتلخص في إيجاد بيئة تربوية وطنية مميزة باللغة العربية في التعليم المبكر، وتنبثق من الحاجة إلى الارتقاء بمستوى اللغة العربية ليحظى الأطفال بالفرصة لتأسيس لغتهم الأم أولاً، بالاستناد على أسس المنهج الإبداعي العالمي، لتنمية مهارات القرن الـ21».

وتعد «الأكاديمية العربية للصغار» أول مركز عربي للطفولة المبكرة للأطفال من عمر 45 يوماً إلى عمر ست سنوات، لتشمل الحضانة ورياض الأطفال.

غرف «علماء المستقبل»

توفر «الأكاديمية العربية للصغار» في فرعي ند الشبا وعود المطينة في دبي، مرافق وغرفاً إثرائية تلبي الاحتياجات التربوية والتنموية للأطفال، في نموذج تعليمي قائم على جدول تناوب مبتكر بين الغرف التعليمية الإثرائية، وهي: «غرفة لغتي العربية» للتنمية اللغوية والتواصل والتعبير، و«غرفة الفن والإبداع» لتنمية الإبداع والتذوق الجمالي والفني، و«غرفة الأبطال» للتنمية البدنية والحركية، و«غرفة المهارات» للتنمية الذهنية والرياضيات، و«غرفة علماء المستقبل» لتنمية التفكير العلمي، و«غرفة فن الحياة» للتنمية العاطفية والنفسية والاجتماعية.