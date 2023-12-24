معرض عن حياة المغنّي الراحل جوني هاليداي

تهافت محبو المغني الفرنسي الراحل، جوني هاليداي، واضعين أوشحة تحمل اسمه أو مرتدين سترات جلدية على طريقته، على زيارة «معرض جوني هاليداي» الذي افتُتِح، الجمعة، في باريس.

ويمتد المعرض المخصص لنجم الروك الفرنسي على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع في باريس، بعدما أقيم قبل عام في بروكسل.

واعتبرت دانييل رويز (71 عاماً)، رئيسة رابطة محبي المغني الذي توفي في الخامس من ديسمبر 2017، أن هاليداي يمثّل بالنسبة لها «خمسين عاماً» من حياتها حضرت خلالها «350 حفلة له».

أما ميراي سيرنياك التي حضرت خصيصاً من مرسيليا، فقالت: «لقد اشتريت تذكرتي قبل خمسة أشهر، ما إن علمت بأن المعرض سيقام في باريس». وأضافت المرأة الخمسينية أنها «متحمسة جداً» ولم تنم «طوال الليل».

ومن بين ما يضمه المعرض، نسخ مطابقة لأماكن كان لها دور مهم في حياة جوني هاليداي، إذ أعيد تكوين غرفة نومه مراهقاً، ومكتبه في الفيلا التي كان يملكها في مارن لا كوكيت، قرب باريس.