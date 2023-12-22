«قمة المليار متابع».. 12 مؤثراً جديداً يتابعهم 160 مليوناً

أعلنت «قمة المليار متابع» مشاركة مجموعة جديدة من أشهر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، في نسختها الثانية التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في أبراج الإمارات، ومتحف المستقبل في دبي، يومي 10 و11 يناير 2024، تحت شعار «لنتواصل».

وتضم القائمة 12 صانع محتوى يمتلكون أكثر من 160 مليون متابع، وتضيء على قصص نجاحهم لإلهام الجيل الجديد من صُنّاع المحتوى.

وتستضيف القمة، السوري، أسامة مروة، الملقب «أوسي»، ولديه 13.5 مليون متابع، والفلسطيني، وسام قطب، من نجوم الكوميديا على وسائل التواصل الاجتماعي ولديه 10 ملايين متابع، والسوري غيث مروان، الذي يحظى بقاعدة جماهيرية عالمية تبلغ 15.3 مليوناً، والأردني أحمد أبوالرب، ويتابعه 14.5 مليون شخص، وسيف شواف، أحد أبرز صُنّاع المحتوى في كندا، ويتمتع بـ12 مليون متابع، وعبدالله الطحان، وهو صانع محتوى ترفيهي ساخر، ويحظى بإعجاب 10.7 ملايين متابع.

وتنضم إلى قمة المليار متابع، بشاير جمعة، المعروفة بـBJ Life، وهي من أشهر مدوني أسلوب الحياة في الكويت ولديها نحو 16 مليون متابع، والأردنية رغد فهمي، وهي طالبة طب أسنان ومؤثرة في قطاع الأزياء، ولديها 11.5 مليون متابع.

ويشارك في «قمة المليار متابع» من مصر، عبدالله عنان، المهندس والعالم الذي يخاطب بمحتواه 13 مليون متابع.

واللبناني مالك مكتبي الذي يقدّم برامج تلفزيونية، ويتمتع بشعبية كبيرة تتجاوز 14 مليون متابع، والشيف شاهين العراقي الذي تحوّل من مهندس معماري إلى طاهٍ محترف، ويجذب 14.1 مليون متابع، والنجم الفرنسي، شون غارنييه، أفضل لاعب في عالم كرة القدم الحرة على مستوى العالم، ولديه 13 مليون متابع.