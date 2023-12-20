اكتشاف الهرمون المسؤول عن القيء لدى الحوامل

أظهرت دراسة حديثة أن هرموناً يفرزه الجنين هو السبب في الغثيان والقيء الذي تعانيه نساء كثيرات أثناء الحمل، في اكتشاف مهم قد يمهد الطريق لعلاجات في هذه الحالات.

وبحسب نتائج دراسة نشرتها أخيراً مجلة «نيتشر» وشارك فيها علماء من جامعة كامبريدج وباحثون من أسكتلندا والولايات المتحدة وسريلانكا، فإن هذه المشكلات الصحية، سواء كانت حادة أم لا، تعود إلى هرمون يفرزه الجنين، وهو بروتين يعرف باسم «جي دي إف 15».

وقال المدير المشارك لمعهد ويلكوم ميديكل للبحوث الطبية لعلوم الأيض في جامعة كامبريدج، المشارك في إعداد الدراسة، البروفيسور ستيفن أورايلي، إن «الطفل الذي ينمو في الرحم يُنتج هرموناً بمستويات لم تعتدها الأم، وكلما زادت حساسيتها لهذا الهرمون زادت المشكلات الصحية التي تعانيها».