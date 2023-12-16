ثور يعرقل سير القطارات بين نيوارك ونيويورك

قالت السلطات إن ثوراً طليقاً شق طريقه إلى قضبان السكك الحديدية في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرزي، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت، قبل أن يتم الإمساك به.

ووقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الأطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرزي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو ساعة.

ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقاً، ومَن هو مالكه، ولا أي تفاصيل أخرى بشأنه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يُعثر فيها على ثور طليق في نيوارك.

ففي عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق شبكة «إن بي سي نيوز» التي أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.