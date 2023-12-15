مهرجان «كان» يكتسي باللون الوردي بانتظار مخرجة «باربي»

تتخذ السجادة الحمراء لمهرجان كان السنة المقبلة اللون الوردي، إذ اختيرت لترؤس لجنة التحكيم في دورته الـ77 مخرجة «باربي» غريتا غيرويغ، بعد النجاح التجاري الواسع صيفاً لفيلمها عن الدمية الشهيرة.

وتتولى المخرجة والممثلة وكاتبة السيناريو البالغة 40 عاماً، رئاسة لجنة التحكيم في المهرجان الذي يقام من 14 إلى 25 مايو 2024.

وأوضح المهرجان في بيان أن غيرويغ ستكون «أول مخرجة أميركية» تتولى هذا الدور، وسيضفي إسناد المهمة إليها نفحة شبابية على المهرجان، إذ لم يسبق أن كانت رئاسة لجنة من نصيب أحد بمثل هذه السن منذ أن شغلتها صوفيا لورين عام 1966، عندما كانت في الـ31.

ونقل بيان للمهرجان عن غيرويغ قولها «أنا أحب الأفلام بشدة». وأضافت «أحب إخراجها، وأحب مشاهدتها، وأحب التحدث عنها لساعات».