حملة «وجهات دبي» تنطلق في نسختها الثالثة بمهرجان «شتانا في حتا»

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت أمس حملة «#وجهات_دبي»، في موسمها الشتوي الثالث، بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي.

وينطلق الموسم الجديد لـ«#وجهات_دبي»، بتنظيم النسخة الأولى من مهرجان #شتانا_في_حتّا، بالتعاون بين براند دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، متضمناً مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية، من 15 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

وجاء إعلان الموسم الجديد لوجهات دبي خلال المؤتمر الصحافي الذي نظّمه براند دبي في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث تم الكشف عن تفاصيل المهرجان الذي يأتي ضمن توجهات القيادة الحكيمة بتعزيز مكانة منطقة حتّا بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تحويه من مواقع طبيعية وأثرية، باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي.

وسيمثّل المهرجان في نسخته الأولى فرصة للتعرف إلى أفضل التجارب التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء في منطقة حتّا، والتي تتنوع بين الوجهات المتميزة، والفعاليات الثقافية، إلى جانب الأنشطة الرياضية المختلفة، والمطاعم الراقية، التي تقدم لروادها مجموعة متنوعة من الخيارات والباقات والعروض التي تتناسب مع مختلف فئات الزوار، وتمكينهم من قضاء أوقات لا تنسى، والاستمتاع بأجواء شتوية مميزة وسط جبال حتّا الطبيعية.

وجهة شتوية متكاملة

وأعربت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، عن تقديرها للدور المهم الذي تضطلع به اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، برئاسة المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، وما تقوم به من مشاريع ومبادرات متميزة، هدفها توفير أفضل نوعيات الحياة والخدمات لسكان المنطقة وزوارها.

وثمّنت المرّي مشاركة اللجنة في تنظيم النسخة الأولى من مهرجان #شتانا_في_حتا، الذي يتيح لزوار دبي فرصة اكتشاف جماليات منطقة حتّا عن قرب، إذ تتحول إلى وجهة شتوية نابضة بالحياة تحتضنها الطبيعة المميزة للمنطقة، ما يعزز من مكانتها بوصفها الوجهة الأبرز والأكثر تكاملاً لقضاء وقت ممتع في الشتاء، ويسهم في تأكيد مكانة دبي كمقصد سياحي عالمي بما تمتاز به من مقومات جذب غنية في تنوعها.

وقالت المري: «شتاء دبي هو من أكثر فصول الشتاء اعتدالاً في العالم، ومنطقة حتّا من أكثر المناطق التي تزيد جاذبيتها في هذه الفترة من السنة، لذلك (وجهات دبي) تركز هذا العام على هذه المنطقة التي تتميز بطبيعتها الجبلية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم، حيث يهدف المهرجان إلى ترسيخ مكانة حتّا كمقصد سياحي رائد، ونقطة جذب سواء للزوار من داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أنّ حملة «وجهات دبي» «ستواصل عقب اختتام المهرجان، وعلى امتداد موسم الشتاء، تسليط الضوء على ما تتميز به دبي من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية لزوارها، من خلال محتوى تفاعلي مبدع، تبرز الوجهات التي تمثل مناطق جذب للزوار خلال هذه الفترة من السنة، وما تتمتع به الإمارة من مرافق سياحية متنوعة وأنشطة ترفيهية ومقومات تميزها كخيار مفضل للزيارة، لاسيما أن فصل الشتاء يتيح مجالاً أرحب من الأنشطة والفعاليات في الأجواء المفتوحة التي يستمتع بها الكبار والصغار على حد سواء».

طبيعة مستدامة

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، ناصر بوشهاب، أن خطط تعزيز مكانة منطقة حتا السياحية والتنموية بجهود اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وتعاون الجهات الداعمة والشركاء الرئيسين، مع جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي وذراعه الإبداعية «براند دبي»، تمضي بخطى ثابتة لزيادة استقطاب الزوار والإقبال على المنطقة التي تحتوي على العديد من الأماكن الطبيعية والفعاليات الترفيهية التي ترضي احتياجات جميع الفئات.

وأضاف بوشهاب أن «إطلاق مهرجان شتانا في حتا بتنظيم براند دبي، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، يرسخ بلا شك قيمة هذه المنطقة التابعة لدبي»، مؤكداً أن جميع المشاريع التي نفذتها بلدية دبي في حتا تم تصميمها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، حيث جرى توظيف الموارد الطبيعية لمنطقة حتا لتعكس التناغم مع المحيط التراثي والطبيعي المستدام للمنطقة.

مقومات طبيعية فريدة

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حسين البنا، إن «(مهرجان شتانا في حتا)، الذي يأتي في إطار مبادرة وجهات دبي وإبراز المقومات السياحية الفريدة لمنطقة حتا، يتيح فرصة استثنائية لزوار المهرجان لاستكشاف جمال حتا، والتعرف إلى موروثها الثقافي ووجهاتها الترفيهية».

وأضاف البنا أن جميع خطط البنية التحتية التي نفذتها الهيئة في منطقة حتا، تم تطويرها بناء على أعلى المعايير العالمية، لتتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم ومختلف الفئات العمرية، مع الحفاظ على طابعها التراثي وطبيعتها الجبلية، مشيراً إلى أن الهيئة توفر يومياً خط حافلات للنقل المباشر من دبي إلى حتا، الذي خفض زمن الوصول إليها بنسبة 40%، إضافة إلى حافلات للتنقل الداخلي بين أهم مناطق الجذب في حتا.

جاذبية كبيرة لطبيعة المنطقة

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، عن تقديره للتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتنظيم النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتا»، وبذل الجهود لتعزيز تنافسية المنطقة السياحية، وتنميتها وفق خطط اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.

وقال: «المقومات التي تتمتع بها المنطقة، تؤكد المكانة العالمية التي باتت عليها دبي على خريطة السياحة العالمية، والجهود التي تبذلها اللجنة العُليا للوصول بهذه المنطقة إلى مستويات سياحية متقدمة، مع الحفاظ على هويتها الجغرافية المميزة».

وأضاف: «سيقدم مهرجان شتانا في حتا العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التي تناسب العوائل والأفراد، حيث تم توزيع أماكن هذه الفعاليات والأنشطة لتكون قريبة ومناسبة لزوار حتا، ومنها فعاليات وادي هب الذي يقدم العديد من التجارب السياحية التراثية، بمشاركة أهالي المنطقة، حيث يوجد في وادي هب أكثر من 50 مشروعاً تجارياً تابعاً لأهالي حتا».

نقل تلفزيوني لفعاليات المهرجان

بدوره، أكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في دبي للإعلام، سالم باليوحة، أن دبي للإعلام أنهت كل استعداداتها الخاصة لمواكبة فعاليات النسخة الأولى من «مهرجان شتانا في حتا»، الذي تنظمه براند دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا.

وقال: «سيعمل فريق تلفزيون دبي على نقل كل الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية للمهرجان، كما سيشارك من خلال برنامج المندوس والمفتش فصيح بتنظيم مسابقات يومية لزوار المهرجان ونقلها على شاشة تلفزيون دبي».

هوية تراثية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، إن إطلاق المهرجان «فرصة لاستعراض التجارب الثقافية والتراثية لمنطقة حتا أمام زوار وضيوف المنطقة»، لافتاً إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيعمل طوال أيام المهرجان على إبراز الجانب التراثي والحضاري لمنطقة حتا.

شركاء النجاح

من جانبها، أعربت مديرة نادي دبي للصحافة ومديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الدكتورة ميثاء بوحميد، عن كامل تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به الشركاء الإعلاميون، وجهودهم المستمرة لتعزيز مكانة دبي العالمية، والترويج لوجهاتها السياحية المميزة.

دعم المجتمع الإبداعي

من جهتها، قالت مديرة براند دبي، شيماء السويدي، إن «(مهرجان شتانا في حتا) دعوة للمجتمع الإماراتي والمقيمين والزوار لاستكشاف جاذبية منطقة حتا ومقوماتها الطبيعية الفريدة»، لافتة إلى أن دعم المجتمع الإبداعي وصناع المحتوى جزء أساسي لإبراز ما تقدمه دبي لزوارها من حول العالم من خيارات متنوعة لإمضاء أوقات شتوية مميزة.

فريق تطوعي من أهالي حتا

بدوره، أعرب رئيس فريق نشامى الإمارات التطوعي، عيسى البدواوي، عن تقديره للتعاون مع «براند دبي» الذي أتاح لهم الفرصة للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان.

وقال البدواوي: «سيشارك فريق نشامى الإمارات من خلال 35 متطوعاً، وجميعهم من أبناء أهالي حتا، لتزويد زوار المهرجان وضيوف حتا بكل المعلومات المتعلقة حول طبيعة وتراث المنطقة».

فعاليات متنوعة

ويأتي مهرجان «شتانا في حتّا» تزامناً مع حملة «وجهات دبي» في موسمها الشتوي، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن تطوير منطقة حتّا، والارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الخدمات لسكان المنطقة وزوارها.

وسيشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خلال فترة المهرجان التي تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، طوال أيام الأسبوع من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً، وأيام العطلات الأسبوعية (السبت والأحد) من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وتشمل الفعاليات خيارات حصرية للاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية بين جبال حتّا، ومعالمها التاريخية والأثرية، ومن أهم هذه المطاعم والمقاهي المدعومة من إدارة الاقتصاد والسياحة بدبي Saddle وHomebakery ومطعم G.O.A.T، التي ستقدم لزوار «وادب هب» تجارب جديدة مخصصة لهم طوال أيام المهرجان، إلى جانب مطعم Salt الموجود في «بحيرة اليم»، والمشارك في المهرجان ضمن حملة بكل فخر من دبي، وبالتعاون مع شركة «شيفروليه».

وستتنوع الفعاليات التي سيشملها المهرجان لتشمل حلبتين للتزلج على الجليد والرخام، وملعبين لكرة البادل تنس، إضافة إلى ورش عمل لتعليم ممارسة هذه الرياضة.

وطوال أيام المهرجان، سيكون زوار حتّا على موعد مع فعاليات المسرح الرئيس للمهرجان، للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية والمسابقات الترفيهية، بمشاركة «دبي للإعلام» و«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث».

• النسخة الأولى من المهرجان تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة حتّا بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والحضارية.

• المهرجان يوفر خيارات حصرية للاستمتاع بأجواء شتوية ساحرة وسط سلسلة جبال حتّا الطبيعية.

منى المرّي:

• المهرجان يعكس رؤية محمد بن راشد بأن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.. ويرسّخ مكانة حتّا مقصداً سياحياً رائداً.

• «شتانا في حتّا» يتيح لزوار دبي فرصة اكتشاف جماليات المنطقة الفريدة بطبيعتها الخلابة ومقومات الجذب فيها كوجهة شتوية نابضة بالحياة.

«بكل فخر من دبي ماركت»

تشارك مجموعة من المشاريع الناشئة والمتميزة من أعضاء حملة «بكل فخر من دبي»، التابعة لبراند دبي، في فعاليات مهرجان «شتانا في حتا»، لاستعراض قصص نجاح نخبة من المشاريع التي انطلقت من دبي، وتميزت في مجال المأكولات والمشروبات والمنتجات. وتضم منطقة «بكل فخر من دبي ماركت» أكثر من 30 مشروعاً ناشئاً، منها أكثر من 15 مشروعاً مخصصة لأهالي منطقة حتّا، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

مسيرة سيارات كلاسيكية

يشهد المهرجان، يوم 30 ديسمبر الجاري، انطلاق مسيرة سيارات كلاسيكية من دبي، وصولاً إلى موقع المهرجان في حتّا، إضافة إلى مسيرة دراجات نارية، يشارك فيها مجموعة كبيرة من الدراجين الذين سينطلقون من دبي على دراجاتهم إلى حتّا للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان يوم 29 ديسمبر، علاوة على مسيرة للدراجات الهوائية، سيتم تنظيمها يوم 24 ديسمبر.

بحيرة ليم

بحيرة جديدة في منطقة حتا، تمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، طورتها اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا في قلب منطقة حتا الجبلية، لتضيف جمالاً لطبيعة حتا الساحرة، مع إطلالة رائعة على مواقعها المتميزة، حيث تتركز فعاليات مهرجان شتانا في حتا على طول البحيرة، ليستمتع الزوار بالمناظر الطبيعية الرائعة.

أجمل صورةينظم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن الفعاليات المجتمعية للمهرجان، ورشة عمل لتعليم فن التصوير، بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي»، حيث سيتم كذلك تنظيم مسابقة لأجمل صورة وأجمل مقطع فيديو يتم تصويره في حتّا، إضافة إلى فعاليات رياضية بالتعاون مع «ستورم».

قرية حتا التراثية

بإمكان زوار المهرجان الراغبين في الاطلاع بشكل أقرب على تاريخ حتّا، الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ إمارة دبي، وما كانت عليه هذه المنطقة الحيوية منذ مئات السنين في فترة القلاع والحصون في الإمارات، زيارة قرية حتا التراثية، حيث افتتحت القرية في عام 2001، بعد أن عملت حكومة دبي على ترميم منطقة القرية وإعادة بنائها، لتصبح متحفاً ومعلماً سياحياً يهدف إلى تعريف الزوار بالحقبة التاريخية للمنطقة. تقع هذه القرية في قلب مدينة حتّا، وتطل على جبلين كانا يسميان قديماً «الحجرين»، ومزارع يخترقها فلج ماء، وتضم القرية 30 مبنى قديماً، إضافة إلى محال لبيع المقتنيات التراثية.

حملة وجهات دبي

#وجهات_دبي هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي، وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة. وتنطلق في موسمها الشتوي الجديد بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

دبي تتصدر وجهات العالم

تشير أحدث الإحصاءات إلى تصدّر دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، حيث اختارت شركة TravelBag العالمية في سبتمبر الماضي دبي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل وجهات الشمس الشتوية على مستوى العالم، بما تتمتع به المدينة من مقومات جذب متنوعة.

وضمن مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع «بارك سليب فلاي» الأميركي، تصدّرت دبي عالمياً المؤشر من ناحية مرات البحث عبر محرك بحث «غوغل» عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن المقاصد السياحية الأخرى.

حتا وادي هب

يُعد «حتّا وادي هب» من الوجهات الترفيهية المهمة بدبي، التي تتيح لزوار المهرجان قضاء أمتع الأوقات في أحضان الطبيعة، مع الاستمتاع بمرافق خدمية عصرية، ويوفر «حتا وادي هب» فعاليات ترفيهية وأنشطة فنية ومنطقة تضم عربات طعام تقدم الوجبات السريعة المتنوعة.

ليالي حتا الثقافية

تنتظر زوار مهرجان «شتانا في حتّا» أجندة ثرية بالفعاليات والعروض الثقافية، ضمن النسخة الثالثة من «ليالي حتّا الثقافية»، التي تُقام خلال ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز علاقة الجمهور بالتراث، وزيادة معرفتهم بتفاصيل منطقة حتّا وإمكاناتها التاريخية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية. وسيكون الجمهور خلال «ليالي حتّا الثقافية» على موعد مع تشكيلة متنوعة من العروض الفلكلورية والفنية المميزة، تقدمها فرق شعبية وموسيقية محلية.