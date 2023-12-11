الملك تشارلز يختار صورة التتويج لبطاقة التهنئة بعيد الميلاد

قال قصر بكنغهام، أمس، إن صورة للملك البريطاني، تشارلز، والملكة كاميلا، بعد تتويجهما في قصر بكنغهام، اختيرت لبطاقة التهنئة بعيد الميلاد الخاصة بالملك وزوجته. وتوّج تشارلز ملكاً في مايو الماضي، بعد ثمانية أشهر من اعتلائه العرش، في حفل مهيب أقيم في كنيسة وستمنستر آبي في لندن. وتوّجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، ملكة.

وتم تصوير تشارلز وهو يضع التاج الملكي، بينما ارتدت كاميلا تاج الملكة ماري، وارتديا معاً الزي الرسمي للتتويج. وأعلن القصر أن الصورة التقطها هوجو برناند في غرفة العرش.