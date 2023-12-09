الرئيس التنفيذي لـ «دبي للإعلام» يلتقي وزير الإعلام البحريني

التقى الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد سليمان الملا، يرافقه المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، خلال زيارتهما لمملكة البحرين، وزير الإعلام في مملكة البحرين، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وبحثا معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الإعلامي، لاسيما في التبادل الإعلامي والتدريب، وسبل الاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها الجانبان، في بناء نموذج للتعاون يسهم في تقديم مواد إعلامية تتسم بالإبداع، وتدعم البلدين الشقيقين في جهودهما على صعيد التنمية، إضافة إلى تسليط الضوء على تجربة «دبي للإعلام» بقنواتها ومنصاتها المتعددة، وما تقدّمه من خدمات إعلامية متطورة.

وخلال اللقاء، رحّب وزير الإعلام بزيارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام إلى مملكة البحرين، التي تأتي في إطار علاقات الأخوة والمحبة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد أن العلاقات البحرينية الإماراتية تشهد تطوراً مستمراً في ظل ما يربط قيادتي وشعبي البلدين من علاقات قوية، وحرص متبادل على الوصول بهذه العلاقات إلى آفاق تلبّي التطلعات المشتركة على المستويات كافة، كما أشاد بجهود «دبي للإعلام»، وما تقوم به من دور فاعل لتقديم خدمات إعلامية بمستويات تنافسية عالية وذات جودة نوعية، منوّهاً بالتعاون المتواصل بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والاستفادة من الخبرات في كلا الجانبين.

وأعرب محمد سليمان الملا عن سعادته بلقاء الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وأكد أن العلاقات الإماراتية البحرينية تشكّل نموذجاً للعلاقات الأخوية الراسخة. وقال: «ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعدت الرؤى المشتركة بين البلدين في تطورها ونموها، حيث تستند العلاقة إلى مقومات ثابتة أساسها الإرث الثقافي والاجتماعي والتاريخي المشترك»، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين أثمرت واقعاً مزدهراً للتعاون في مختلف القطاعات، بما فيها التبادل التجاري والاقتصادي. وأشاد بمستوى الإعلام في مملكة البحرين وما يشهده من تطور لافت وإمكانيات عالية المستوى، وما يتميز به من تمسك بالتعبير عن الهوية والقيم العربية والخليجية الأصيلة، متمنياً للمملكة مزيداً من التطور والتقدّم في قطاع الإعلام الحيوي، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط «دبي للإعلام» مع المؤسسات الإعلامية البحرينية، وسعيهما المتواصل إلى تطويرها ونقلها نحو مستويات جديدة.

وقام وفد «دبي للإعلام» بمرافقة وزير الإعلام وعدد من المسؤولين في الوزارة، بجولة في الاستوديوهات الجديدة الخاصة بوزارة الإعلام، وإدارة الأخبار، حيث اطلع على ما تشهده هذه الإدارات من تطور تقني وفني، وما تشتمل عليه من أجهزة حديثة في قطاعات البث التلفزيوني والإذاعي، كما استمع الوفد إلى شرح متكامل عن دور كل إدارة في خدمة الرسالة الإعلامية لمملكة البحرين، والجهود التي تقوم بها للتعبير عن سياسة المملكة.

وعبّر الوفد عن إعجابه بالمستويات المتطورة التي وصل إليها الإعلام في مملكة البحرين من ناحية الشكل والمضمون، وما يحظى به من إمكانيات حديثة في مجال العمل الإعلامي، تضاهي نظيرتها في أحدث القنوات الإعلامية العالمية، كما أشاد بالكوادر الإعلامية البحرينية، وما تتميز به من قدرات وطاقات إبداعية قادرة على تقديم مضمون إعلامي راقٍ ومتميز، مؤكداً أن الإعلام البحريني يمثّل مدرسة رائدة ذات خصوصية فريدة على صعيد المهنية والاحترافية، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والازدهار.