«دبي للسيدات» ينظم فعالية «السوق الشتوي»

في أجواء استثنائية من البهجة والأنشطة المتنوعة، ينظم نادي دبي للسيدات فعالية «السوق الشتوي»، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر الحالي، من الثالثة عصراً إلى الـ10 مساءً، وذلك في إطار حرص النادي على تنفيذ مبادرات مبتكرة، تعزز السعادة المجتمعية.

وستشارك في السوق العديد من منصات البيع التي تعرض العديد من المنتجات التي تلبي مختلف الأذواق، وتخص المرأة والأسرة والطفل، بما في ذلك المنتجات الفاخرة.

وفي يوم الأحد 10 ديسمبر، تنضم النسخة الرابعة من «سوق المزارعين» لفعاليات «السوق الشتوي»، كمنصة مهمة لدعم المنتجات الزراعية المحلية وتشجيعها.