جهود فرنسية لجعل نهر السين صالحاً للسباحة

يعد نهر السين مناسباً للسباحة بمتوسط يومين من بين كل ثلاثة أيام في الصيف، لكن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس الصيفي تأمل في تحسين جودة المياه بشكل أكبر مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية العام المقبل.

والهدف الأساسي هو جعل نهر السين صالحاً للسباحة بحلول عام 2025، وكانت الألعاب الأولمبية بمثابة دفعة كبيرة، على الرغم من إلغاء بعض الأحداث الرياضية في الصيف الماضي، بسبب عدم تلبية المعايير الصحية.

وقالت بولين لافو، مستشارة رئيسة بلدية باريس للصحافيين «كميات الأمطار التي هطلت لم نشهدها منذ السبعينات».

وتقوم المدينة ببناء حوض تخزين يستوعب 46 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، للحد بشكل كبير من مخاطر تلوث نهر السين. وسيتم اختبار المياه يومياً خلال دورة الألعاب الأولمبية، للتأكد من أنها ستكون آمنة للرياضيين للسباحة في نهر السين.