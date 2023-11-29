126 صورة بـ «الأبيض» و«الأسود» عن الإمارات.. بعدسة بحرينية

احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، تنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في الخامس من ديسمبر المقبل، معرضاً للتصوير بعنوان «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبدالله الخان.

ووثّق الخان بعدسته كثيراً من مفردات الحياة في الإمارات، إذ كان يجوب مدنها منذ عام 1963 حاملاً كاميرته ومتسلحاً بخبرته كمصور لشركة نفط البحرين (بابكو)، وخلال تلك السنوات زار مناطق كثيرة بكاميرته، راصداً حياة الناس والمناطق العامة، وتفاصيل مختلفة للطرق والشطآن والجسور وغيرها.

واستطاعت عدسة الخان، بحرفية عالية، أن توثّق نشاطات مسؤولين وشخصيات عامة وإداريين وتجار وغيرهم، ممن كان لهم حضور فاعل في الحياة الاجتماعية بشكل عام.

وسيضم المعرض 126 صورة بـ«الأبيض» و«الأسود» متفاوتة الحجم، تعد بمثابة شهادة لتلك الفترة التاريخية، وعلى الرغم من أن تاريخها تجاوز 50 سنة، فإنها ماتزال صوراً فتية نابضة بالحياة.

وسيترافق المعرض مع ندوة لعبدالله الخان بعد الافتتاح، وكذلك طباعة كتاب يحمل عنوان المعرض نفسه، أعدّه الكاتب البحريني حسين المحروس يعكس جانباً من شخصية المصور، إلى جانب لقطات منتقاة من مفردات المعرض.