وفاة شابة من الحر خلال حفل تايلور سويفت والشركة المنتجة للجولة الفنية في البرازيل تعتذر

اعتذر رئيس الشركة المسؤولة عن إنتاج جولة المغنية تايلور سويفت في البرازيل أمس عن المشاكل التي واجهت تنظيم حفلة للنجمة الأميركية في ريو دي جانيرو، مع وفاة إحدى المعجبات في خضمّ موجة الحرّ الشديد ضربت المدينة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة تايم فور فن "سيرافيم أبرو" في مقطع فيديو نُشر على شبكة إنستغرام "نعترف بأننا كنا نستطيع اتخاذ إجراءات إضافية، كتركيب مناطق مظللة خارج (الملعب الذي أقيمت فيه الحفلة) أو تغيير جدول أوقات الحفلات".



وأضاف "أود أن أعتذر لجميع المعجبين الذين لم يحصلوا على أفضل تجربة ممكنة"، معرباً عن أسفه أيضًا لعدم "التشديد أكثر على أن من المسموح (للجمهور) دخول الحفلة بأكواب ماء قابلة للرمي".



واشتكى معجبون كثر من منع أفراد الجمهور من إدخال علب الماء إلى الحفلة بينما كانت الحرارة المحسوسة في ريو دي جانيرو تبلغ 60 درجة مئوية الجمعة، وهو اليوم الذي كانت ستقام فيه أول حفلة لتايلور سويفت.



وتسبب الحرّ في وفاة شابة تبلغ 23 عاما خلال الحفلة، وأوضحت شركة "تايم فور فان" أن الشابة "حصلت بسرعة على رعاية طبية" وأن الفريق الطبي "اختار نقلها إلى مستشفى سالغادو فيليو بعد قرابة ساعة من إسعافات الطوارئ".



وأفادت صحيفة "أو غلوبو" أن تقرير التشريح الأول أشار إلى وجود نزف في الرئة وثلاث سكتات قلبية، ولكن من الضروري إجراء فحوص أخرى لتحديد سبب الوفاة بدقة.



وفي اليوم التالي لهذه المأساة، أعربت تايلور سويفت عن حزنها الشديد، فيما أُرجئت الحفلة التي كان من المقرر أن تقام السبت الفائت إلى الاثنين 20 نوفمبر، وقد بدأت بعد ساعة من الموعد الذي كان مقرراً اساساً، أي في الثامنة والنصف مساءً بدلاً من السابعة والنصف، وكذلك حفلة الأحد 19 منه.



وأضاف أبرو الذي قدّم تعازيه "الصادقة" إلى عائلة الشابة المتوفاة "نحن نعلم أن على قطاعنا بأكمله، في ظل التغيّر المناخي، أن يعيد التفكير في الطريقة التي يعمل بها في مواجهة هذا الواقع الجديد".



وتُواصل تايلور سويفت إحياء حفلات هذا الأسبوع في البرازيل في إطار جولتها العالمية "ذي إيراس تور"، تقام الجمعة والسبت والأحد في ساو باولو، أكبر مدن أميركا اللاتينية.