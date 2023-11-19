«العين أوسع لك من الدار».. موعد مع 60 ألف عنوان

تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية حتى 25 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد (العين سكوير) ومواقع أخرى. ويحتفي المهرجان في نسخته الـ14 بالكتاب والفنون ومختلف جوانب الإبداع من خلال جدول متنوع من التجارب والأنشطة، تعزيزاً لثقافة القراءة، وتحفيزاً لأفراد المجتمع، خصوصاً الشباب، على التواصل مع التراث الثقافي الإماراتي، والتعرّف إلى أعماله الثرية.

ويمنح الحدث - الذي تتوزّع فعّالياته في سبعة مواقع رئيسة - عُشّاق الكتاب فرصة اقتناء أهم الإصدارات في المجالات الثقافية، عبر استضافة 150 عارضاً يقدّمون أكثر من 60 ألف عنوان، ويستهدف استقطاب ما يزيد على 82 ألف زائر للاستمتاع بأكثر من 400 فعالية وبرنامج.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، إن «مهرجان العين منصة ثقافية مُلهمة لتمكين الشباب والاحتفاء بروّاد المعرفة والفنون، وهو أحد أبرز أدوات المركز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها مكوناً ثقافياً رئيساً، والإسهام في تحقيق الرؤية الثقافية للقيادة الحكيمة لبناء جيل قارئ ومرتبط باللغة العربية وبالتراث والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي».

وأوضح بن تميم أن المهرجان يسعى إلى تعزيز وعي ومعرفة الجمهور بالمكانة الثقافية والتراثية لمدينة العين، والإرث الغني الذي تمتلكه من المعالم والصروح التي كانت شاهدة على مراحل تطوّر دولة الإمارات ومسيرة نهضتها، عبر مزيج ثقافي فني إبداعي، يعكس إمكانات العين وقدرتها على استقبال وتنظيم كبرى الفعّاليات والمهرجانات التي تواكب تطلّعات جميع فئات الجمهور. وأكد أن دورة هذا العام تواكب جهود دولة الإمارات لترسيخ قيم الاستدامة والعمل على تحقيقها في مختلف جوانب الحياة، وهو ما ينعكس على كل جانب من جوانب المهرجان.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمركز، سعيد حمدان الطنيجي، أن المهرجان أثبت حضوره ضمن أهم الفعّاليات الثقافية والمجتمعية في مدينة العين، ونجح في أن يصبح حدثاً جماهيرياً، ووجهة ثقافية ترفيهية سياحية، وأن يضع الكتاب والثقافة في مقدمة اهتمام الأسرة، ويواصل في دورته الجديدة احتفاءه بالكتاب والثقافة.