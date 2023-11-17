هنا الزاهد تتلقى عرض زواج فور طلاقها من أحمد فهمي

عرض الفنان الكويتي أحمد النجار الزواج على الفنانة المصرية هنا الزاهد فور إعلانها طلاقها من زوجها ومواطنها الفنان أحمد فهمي الأربعاء الماضي.

وعلّق الممثل الخليجي على خبر نقل منشور الزاهد الخاص بالانفصال، قائلاً: "وأنا موجود إن شاء الله"، مضيفاً الوجوه التعبيرية الخاصة بالضحك، من دون أن يتبين قصده بالمزاح أو الجد.

وقالت الزاهد عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام": "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وتزّوج الثنائي في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "الواد سيد الشحات"، وكذلك فيلم "مستر إكس" أخيراً، كما قدّما معاً عرضاً مسرحياً.

ولكن في الأشهر الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة عن وجود خلافات بينهما، وامتد الحديث ليشمل خلافات بين هنا الزاهد وكريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما تسبّب في إلغاء متابعتهما لبعضهما عبر "إنستغرام".