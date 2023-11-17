«ذي كراون» يختتم مواسمه بموت الأميرة ديانا

يُختتم مسلسل «ذي كراون» الذي حقق نجاحاً كبيراً عبر منصة نتفليكس والمتمحور حول عهد الملكة إليزابيث الثانية، بحدث لطالما كان حساساً جداً للعائلة الملكية وهو وفاة الأميرة ديانا.

وتتيح «نتفليكس» على مرحلتين الموسم السادس والأخير من المسلسل الذي ابتكره بيتر مورغان والحائز جوائز كثيرة، رغم ما لاقاه من انتقادات بسبب بُعده عن الواقع التاريخي الفعلي.

وبدأت منصة البث التدفقي أمس، عرض أربع حلقات من الموسم السادس، بينما ستتيح في ديسمبر الحلقات الست الأخيرة من المسلسل الذي بدأ عرضه عام 2016، وتناول حياة الملكة الراحلة منذ زواجها من الأمير فيليب عام 1947 حتى وصول كيت ميدلتون، أميرة ويلز الحالية، إلى العائلة الملكية في مطلع العقد الأول من القرن الـ21.

ويتمحور الموسم السادس من المسلسل حول الأسابيع الأخيرة من حياة الأميرة ديانا، بعد طلاقها من الملك الحالي تشارلز الثالث وحتى وفاتها في 31 أغسطس 1997. وبعدما كان مصورون متطفلون يلاحقون ديانا التي كانت تبلغ آنذاك 36 عاماً، اصطدمت السيارة التي كانت تقلّها بعمود في نفق ألما في باريس، ما أدى إلى مقتلها وحبيبها المصري الثري دودي الفايد.

وعلى هامش أحد عروض العمل الأولى، أشارت الممثلة إليزابيث ديبيكي التي تؤدي دور ديانا إلى أنّ تصوير الموسم السادس ساده أحياناً «ألم وحزن كبيران»، وقالت «كان علينا أن نضع نصب أعيننا مسؤولية رواية هذه القصة بأكثر أسلوب صادق»، مضيفة «هذا الأمر جعلنا قادرين على تحمّل ثقل القصة».

واستغرقت العائلة الملكية سنوات عدة للتغلب على الصدمة الناجمة عن رحيل مَن أطلق عليها توني بلير لقب «أميرة الشعب».