الذكاء الاصطناعي يستعيد إديث بياف أيقونة فرنسا الفريدة

بعد إطلاق أغنية لفرقة «بيتلز» باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتم العمل على مشروع فيلم من نوع السيرة الذاتية، يتناول أيقونة الموسيقى الفرنسية الفريدة إديث بياف، مع الاستعانة بهذه التكنولوجيا أيضاً، على ما أفادت شركة «وارنر ميوزك» والجهات الحائزة حقوق أعمال المغنية. وذكرت هذه الجهات، في بيان، أنّ ما يتم العمل عليه عبارة عن «مشروع تكنولوجي مبتكر وثوري، ستُستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوت بياف وصورتها».

ويأتي الإعلان عن المشروع في عام تحّل فيه الذكرى الـ60 لوفاة صاحبة أغنية «نو، جو نو روغريت رْيَن»، ولم يُحدّد بعد تاريخ إصدار هذا العمل الذي سيحمل اسم «إديث». وقالت مصادر مقربة من شركة «وارنر ميوزيك» في فرنسا إنّ المشروع هو الآن «في آخر مراحل إنجازه».

ولفت البيان إلى أنّ الفيلم مدته 90 دقيقة «وتدور أحداثه في باريس ونيويورك بين عشرينات القرن الفائت وستيناته».