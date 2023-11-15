"البينة على من ادعى".. أسرة عبدالحليم حافظ تتهم شقيقة سعاد حسني بالتزوير

أكد محمد شبانة، نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، أن تصريحات جيهان عبدالمنعم الأخيرة خلال احدي اللقاءات التلفزيونية فيما يتعلق بزواج شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسنى من عبدالحليم حافظ غير صحيحة، وتابع في بيان شديد اللهجة أصدره مكتب المحامي ياسر قنطوش، أن أسرته تهيب بكل الجهات الإعلامية والصحافية ضرورة تحرى الدقة فيما يتردد من شائعات حول زواج الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسنى والذى ذكر على لسان شقيقتها في حلقة ببرنامج معكم منى الشاذلى، وبشأن ما قاموا بنشره بعقد زواج منسوب للفنان الراحل في كتاب عن حياته وحياة سعاد حسنى.

وأوضح محمد شبانة لصحيفة "المصري اليوم"، أن عقد الزواج غير صحيح ومزور، وأن الإمضاء الخاص بالراحل عبدالحليم حافظ تم كتابتها بالآلة الكاتبة مع بصمة لشيخ الأزهر، متسائلاً: "هو فيه شيخ أزهر بيبصم أو يزوج حد عنده 17 سنة دون ولي وفى هذا التوقيت كانت مصر في حقبة الجمهورية المتحدة وليس جمهورية مصر العربية كما تم كتابته بالعقد، وهو ما يثبت أنه مزور".

وأضاف أنه تقدم بأكثر من انذار شفهي لأسرة سعاد حسني بعد نشر ذلك الأمر، لأن عمه عبدالحليم حافظ لم يتزوج سرًا، وإذا كان حقيقي فسيكون لها حق في الميراث، لافتًا إلى أن الراحلة سعاد حسنى أعلنت بنفسها بأكثر من مرة أنه علاقة أخوة فقط تجمعها مع عبدالحليم حافظ.

وتابع، أن الاعلامي الراحل مفيد فوزي "نفي زواجهما في تصريحات كثيرة لأنه كان يمر بظروف صحية تمنعه من الزواج، وأريد أن أنهي هذا الأمر وأضع حدًا له؛ لذا لجأت لجهة قانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة"، مشددًا على أنه لم يحدث زواج عرفي أو رسمي، قائلًا :"البينة على من ادعي ومش عارف هما عايزين ايه بس ليا إنى أرد غيبة عمي لانه بمثابة والدي".

من جانبها، أوضحت "چيلى"، في تصريحات للصحيفة، أن اتهامات نجل شقيق عبدالحليم حافظ "كلام فاضي"، وأن عقد الزواج الذى تم نشره عبر وسائل الإعلام حقيقي مئة بالمئة وهم يرّون الحقائق؛ لاسيما وأن الثنائي عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ليس على قيد الحياة، مستنكرة اتهام أسرة عبدالحليم حافظ لهم بالمحاولة للنيل منهم، قائلة :"احنا قولنا بما فيه الكفاية وإذا كانوا هما الاثنين ماتوا هننال منه ازاى وايه اللى هيفيدنا".

وعن الإجراءات القانونية ضدهم بشأن عدم صحة توقيع عبد الحليم حافظ، أوضحت قائلة :"هو مكنش اتولد وقت زواجهم وأنا أختها الأصغر وعندي 60 سنة يعنى بيني وبينها 19 سنة فهو معترض ليه.. احنا معانا ما يثبت لكنه مش معاه واحنا مش نصابين ولما نروح المحكمة دة لو حصل لأنه مش هيحصل ومش هيكون فى أى إجراء قانوني فعلي. وقتها نشوف صحة العقد قانوني لأننا واثقين من نفسنا والكلمة اللى بتطلع مننا بنراعي ربنا فيها".

وأضافت أن سعاد حسني تزوجت بالفعل من عبدالحليم حافظ زواج شرعي ولكن غير مسجل وكان من خلال محامي وكانت تبلغ 17 عامًا واستمر الزواج لمدة 7 سنوات، قائلة :"الموضوع وقتها كان غير معلن لأن الفن كان كده في الزمن دا هو عنده معجبين مش عايزينه يتجوز وهى ناس بتحبها فمش عايزينها تتجوز فده كان الطبيعي عكس اللى بيحصل دلوقتى الفنانة ممكن تتجوز مرة واتنين وتلاتة وتتطلق عادي".