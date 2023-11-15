تناول الطعام بين الـ9 صباحا و7 مساء "سيجعلك أكثر نشاطاً وأقل جوعاً"

أظهرت دراسة جديدة أن الصيام لمدة 14 ساعة يوميا يمكن أن يجعلك تشعر بجوع أقل ويمنحك المزيد من الطاقة ويحسّن مزاجك، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وكشفت نتائج إحدى التجارب أن تقييد استهلاكك الغذائي في فترة زمنية محددة مدتها 10 ساعات، على سبيل المثال تناول الطعام فقط بين الساعة 9 صباحا و7 مساء، يمكن أن يكون له فوائد صحية إيجابية.

وفي الدراسة التي تم تقديم ملخصهاـ في مؤتمر التغذية الأوروبي في بلغراد، صربيا أن فريق من الباحثين من جامعة كينغز كوليدج في لندن استخدم تطبيق ZOE، الذي يسمح للمشاركين بتسجيل صحتهم يوميا.

وأكمل أكثر من 37000 شخص على التطبيق الدراسة، حيث طُلب منهم تناول الطعام كالمعتاد لمدة أسبوع ثم تناول الطعام فقط خلال الفترة المحددة لمدة 10 ساعات خلال الأسبوعين التاليين.

وطُلب منهم أيضا تسجيل معلومات حول مستويات مزاجهم وطاقتهم وجوعهم.

وكشف التحليل أن أولئك الذين صاموا لمدة 14 ساعة في اليوم، أظهروا طاقة ومزاجا أعلى وكانوا أقل جوعا.

وقالت الدكتورة سارة بيري، كبيرة العلماء في ZOE: "هذه أكبر دراسة خارج العيادة الخاضعة لرقابة مشددة لإظهار أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن صحتك في بيئة حقيقية. الأمر المثير حقا هو أن النتائج تظهر أنه لا يتعين عليك أن تكون مقيدا للغاية لرؤية نتائج إيجابية. إن فترة تناول الطعام لمدة 10 ساعات، والتي كان من الممكن التحكم فيها بالنسبة لمعظم الناس، أدت إلى تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والجوع".

وأضافت كيت بيرمنغهام، التي عملت أيضا في الدراسة: "تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح أهمية الطريقة التي تأكل بها. إن التأثير الصحي للطعام لا يقتصر فقط على ما تأكله، بل أيضا على الوقت الذي تختار فيه تناول وجباتك. وتظهر النتائج أننا لسنا بحاجة إلى تناول الطعام طوال الوقت. وسيشعر الكثير من الناس بالشبع وحتى فقدان الوزن إذا قصروا طعامهم على فترة زمنية مدتها عشر ساعات".