نيبال تقرر حظر تطبيق تيك توك

قررت نيبال حظر تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو بسبب ما وصفه مسؤولو الحكومة بتأثيره السلبي على الانسجام الاجتماعي.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ريكا شارما إن وزارتها وهيئة الاتصالات النيبالية ستتولى تنفيذ الحظر، إلا أنها لم تقدم جدولا زمنيا واضحا لذلك.

وقالت شارما في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع للحكومة اليوم، "إذا كان هذا ممكنا من الناحية التقنية، يمكن البدء في تطبيق الحظر اعتبارا من اليوم".

وتابعت شارما أن تيك توك يستخدم بشكل مستمر لنشر محتوى "يقوض الانسجام الاجتماعي ويعيق البناء الأسري لدينا ويعرقل العلاقات الاجتماعية".

ووجه قادة المجتمع المدني وسياسيو المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم انتقادات قوية للقرار بوصفه اعتداء على حرية التعبير .

وجاء القرار بعد أيام فقط من إصدار الحكومة النيبالية توجيهات جديدة تسعى إلى السيطرة بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها داخل البلاد.