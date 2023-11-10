الصين تستعيد حيوانات باندا من واشنطن لأسباب دبلوماسية

غادرت ثلاث حيوانات باندا عملاقة حديقة حيوانات في واشنطن عائدة إلى بكين، على خلفية توتّرات في العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة.

وبات تيان تيان ومي شيانغ، اللذان وصلا إلى الولايات المتحدة في عام 2000، سريعاً نجمي حديقة حيوانات سميثسونيان الوطنية.

وأشار صحافيون إلى أن الثنائي وصغيرهما شياو تشي جي المولود عام 2020، نُقلت داخل صناديق جيدة التهوئة مع تفاح وكومة من الخيزران.

وتُنقل الحيوانات إلى طائرة شحن لتسلك رحلة إلى مدينة تشنغدو الصينية مدتها 19 ساعة.

وكانت بكين قدّمت أول حيواني باندا إلى الولايات المتحدة عام 1972.

وأوضح الدبلوماسي الأميركي السابق كورت تونغ «نظراً إلى التوترات الحالية في العلاقات الثنائية، ليس من المستغرب أن تنهي السلطات الصينية عقودها مع حدائق الحيوانات الأميركية».