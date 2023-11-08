حديقة الفراشات في أبوظبي تفتح أبوابها 2024

كشفت «القناة»، الواجهة البحرية في أبوظبي، عن إضافة جديدة إلى مجموعتها، وهي حديقة الفراشات التي من المقرر أن تفتح أبوابها في مطلع عام 2024.

وستكون الحديقة بمثابة ملاذ لأكثر من 40 نوعاً من الفراشات وتضم أكثر من 2000 فراشة، إلى جانب مجموعة من النباتات والحيوانات.

وسيتألف المشروع من ثلاث مناطق مصممة بدقة: آسيا والأميركتين و«إيدن كافيه». وسينطلق الضيوف في مغامرة وهم يستكشفون الحدائق الاستوائية النابضة بالحياة، والتي تستمد كل منها الإلهام من النظم البيئية المتميزة في آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية.

وستتاح فرصة للزوار في حديقة الفراشات أبوظبي لمراقبة الفراشات في بيئتها الأصلية، والتفاعل معها بحرية. وسيتم عرض أنواع الحشرات بعناية في حظائر على طول المسار المحدد، وستقدم العروض التي تضم الشرانق عرضاً مباشراً لتطور هذه المخلوقات الآسرة.

وتهدف حديقة الفراشات أبوظبي إلى دمج عنصر تعليمي، ودعوة الزوار من مختلف الأعمار للتعمق في عالم هذه المخلوقات الجذابة وغيرها من الملقحات المهمة مثل النحل.