مال على جنبه وهو يجالس المهنئين.. عروس سعودية تفقد والدها قبل زفافها بساعات

أثارت وفاة أب سعودي ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها مشاعر السعوديين، خلال الساعات الماضية، معبرين عن حزنهم وتفاعلهم مع لحظة الوداع المؤثرة.

وقال محمد آل مريع، ابن المتوفى حسن بن محمد آل مريع: "كان موعد عرس شقيقتي في مدينة أبها، وتوفي والدي ليلة العرس بعد استقبال الضيوف"، لافتاً إلى أنه لم يكن يعاني من أي وعكة صحية.

وأضاف الابن: "كان قد دخل بعافيته وصحته يستقبل المهنئين ويتلقى الاتصالات. وكنا معه. بعدها كنا ننتظر صلاة العشاء لنكمل مراسم العرس، وفجأة مال على جنبه بكل راحة دون أن يشعر به أحد".

وتابع حسب "العربية.نت"، أنه تم نقله بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي هناك في ساعة متأخرة من الليل.

وختم قائلاً: "عُرف عن والدي فعل الخير، فسيرته عطرة في كل مكان، نظراً لما قدمه للمجتمع خلال عمله السابق في محكمة خميس مشيط كرئيس لقسم الإصلاح. كما له مكانته بقبيلته في رجال ألمع، وكان يوصينا بعمل الخير ومساعدة المحتاج، حيث ترك لنا إرثا كبيرا من عمل الخير ومحبة الناس".