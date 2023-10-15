امرأة تتزوج من نفسها .. وتنفق 5 آلاف دولار على حفل الزفاف

في واقعة غريبة أثارت استنكار المحيطين بها، قررت امرأة أمريكية ان تتزوج من نفسها، وإنفاق 5 آلاف دولار على «حفل الزفاف».

وفي التفاصيل، ذكر موقع «ديلي ستار» أن سيدة تدعى أندريا جونسون، تبلغ 39 عاما، قررت إقامة حفل زفاف بمناسبة زواجها من نفسها.

وسافرت جونسون وهي مطلقة، إلى تولوم بالمكسيك لحضور حفل زفافها المنفرد، حيث ارتدت فستاناً أبيض وقرأت عهود الزواج لنفسها، وارتدت خاتم الزواج أمام مسؤول محلي.

وكانت أندريا تزوجت من زوجها السابق، البالغ من العمر 45 عاماً، في لاس فيغاس في عام 2015، حيث حلمت بعلاقة طويلة وصحية، ولكن بعد ثلاث سنوات، قررت الانفصال عن زوجها السابق، وقالت إن الفجوة العمرية بينهما البالغة 14 عاماً، بالإضافة إلى الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، أدت في النهاية إلى فشل علاقتهما.

وألقت أندريا باللوم على نفسها لعدم كونها الزوجة المثالية، وكان طريق الشفاء من انفصالها طويلاً، وخضعت للعلاج النفسي.. وخلال إحدى جلساتها العلاجية، قررت الزواج من نفسها، وحجزت رحلتها إلى تولوم، وأعلنت الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس 2023.

ولقي قرار المرأة رد فعل غاضب من زملائها في العمل، حيث قاموا بإبلاغ قسم الموارد البشرية عنها واتهموها بأنها تعاني من اضرابات نفسية، ما دفعها في النهاية إلى ترك وظيفتها، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني.