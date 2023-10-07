حادثة غريبة على متن طائرة تيلاندية .. حيوانات تتجوّل بين الركاب

حادث غير مألوف شهده ركاب طائرة متجهة من مطار بانكوك إلى تايوان، حين صعد راكبان إلى الطائرة ومعهما نحو 30 حيواناً برياً في حقيبتيهما، هرب بعضها أثناء الرحلة.

ونشرت وسائل إعلام تايلاندية معلومات عن فوضى شهدتها رحلة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية كانت متجهة من بانكوك إلى تايبيه، بعدما لاحظ الركاب حيوانات تتجول في ممرات الطائرة، بينها ثعلب الماء.

وأعلنت السلطات التايوانية أنها ضبطت 28 سلحفاة واثنين من ثعالب الماء وحيوان الغرير واثنين من القوارض المجهولة، عُثر عليها نافقة بعد هبوط الطائرة في مطار تايوان.

وأضافت السلطات أن شخصين يُشتبه في تورطهما في تهريب الحيوانات يخضعان للتحقيق، كما أُوقِف موظف في المطار عن العمل.