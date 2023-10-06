"مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم" في حفل كاظم (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعرض شاب لموقف محرج أثناء تقدمه لخطبة فتاة على المسرح خلال حفل للفنان العراقي كاظم الساهر.

ويظهر المقطع صعود الشاب على المسرح والتحدث إلى الفنان كاظم الساهر، حيث استأذنه بإعلان خطبته وسط الحفل وعلى الخشبة، وبعد موافقة الفنان العراقي تم استدعاء الفتاة للصعود على المسرح، وفور صعودها تقدم الشاب لها وسط تصفيق الحضور.

ووثق الفيديو حدوث موقف محرج للشاب خلال ذلك، حيث كان يبحث في جيوبه عن الخاتم الذي سيقدمه لحبيبته، ولم يتمكن من العثور عليه، فقام بتقبيل رأسها ثم التقطا صورا تذكارية مع الساهر ونزلا عن المسرح.

وعلق كاظم الساهر بعد ذلك قائلا، وهو يضحك: "مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم".