أوكراني يُفجّر صديقته بطريقة بشعة.. بسبب علاقتها مع "سوري"

أقدم رجل أوكراني يبلغ من العمر 35 عاما على تفجير "جسم" صديقته المولدوفية في قرية كولاني بمنطقة بلزن التشيكية.

ووفقا لمعلومات من مكان الحادث، فقد قام الرجل وهو أوكراني الجنسية بضرب امرأة من مولدوفا أولا ثم أدخل مفرقعات نارية في أماكن حساسة من جسمها، وقام بتفجيرها.

وحسب "روسيا اليوم" التي نقلت عن الـ "سي ان ان" فإن المرأة عانت على أثر ذلك من إصابات داخلية خطيرة للغاية تهدد حياتها عندما انفجرت تلك المفرقعات، إلا أن الرجل لم يطلب المساعدة في البداية، ونقل المرأة التي أصيبت بجروح داخلية خطيرة وعانت من آلام لا توصف إلى المستشفى الجامعي في بلزن، وهناك حاول إقناع الأطباء بأن إصابة المرأة جراء ضربة في بطنها.

وبطبيعة الحال، أدرك الأطباء على الفور أن إصابات المرأة لا تطابق الوصف، وأبلغوا الشرطة بكل شيء، حيث توجهت الشرطة على الفور إلى المستشفى، واحتجزت الأجنبي المشتبه به، ووضعته في الزنزانة.

وتجري السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما نشرت بعض الجهات أن الرجل من أوديسا، و أن سبب المشكلة هو شكوكه حول سلوكها، وارتباطها بعلاقة مع أجنبي آخر، سوري الجنسية، وفقا لبعض وسائل الإعلام.