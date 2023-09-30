أسبوع الموضة في باريس يرسم ملامح أزياء 2024

تتواصل عروض أسبوع الموضة في باريس، الذي يعتبر واحداً من أبرز مناسبات الموضة العالمية بعد نيويورك ولندن وميلانو، وينتظر هذا الحدث العالمي البارز صناع الأزياء في العالم لعرض أفكارهم الجديدة وخطوط إنتاجهم التي ترسم ملامح الأزياء في العالم خلال العالم المقبل بالكامل.

وسيشهد أسبوع باريس للموضة 67 عرض أزياء ونحو 40 عرضاً مدرجاً في البرنامج الرسمي.

أمّا بالنسبة إلى مصمّم دار «بالمان» أوليفييه روستينغ، فيشارك في أسبوع باريس للموضة في ظلّ تعرّضه لسرقة 50 قطعة من تصاميمه على أيدي مسلحين لاذوا بالفرار بعد فعلتهم.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق بالحادثة، فيما لم يُعرف أي تفصيل في شأن مصير هذه التصاميم.